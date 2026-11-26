Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:21 p. m. · 2 min de lectura

Ana María Guzzetti interrogó a Juan Domingo Perón sobre el accionar de los grupos parapoliciales y sufrió persecuciones y amenazas. Años más tarde, se instaló en Trenque Lauquen, donde vivió hasta su muerte, en 2012.

El estreno de Gordon, la serie argentina de Netflix, volvió a despertar el interés por la historia de Ana Buczek, una periodista que se animó a formularle una incómoda pregunta a Juan Domingo Perón y que, años más tarde, terminó viviendo en Trenque Lauquen, localidad bonaerense cercana a la provincia de La Pampa.

¿Qué fue de la vida de aquella periodista después de interpelar al entonces presidente? ¿Cómo llegó a Trenque Lauquen y por qué terminó pasando allí los últimos años de su vida?

La protagonista de aquella historia fue Ana María Guzzetti, periodista del diario El Mundo, quien en febrero de 1974, durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, interrogó a Perón sobre el accionar de los grupos parapoliciales.

La pregunta provocó el enojo del mandatario, quien ordenó identificarla e iniciar acciones judiciales en su contra. Tiempo después, el periódico fue clausurado y la periodista sufrió persecuciones y amenazas. DIARIO ACTUALIDAD +1

Tras una etapa de su vida en Río Ceballos, Córdoba, Guzzetti llegó a Trenque Lauquen a principios de la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, para desempeñarse como corresponsal de la agencia estatal de noticias Télam.

Se instaló en la ciudad junto a Roberto, su última pareja, y Santiago, su pequeño hijo adoptivo. Su primera vivienda estuvo ubicada sobre la calle Dorrego, frente a la actual guardia del Hospital Municipal Pedro T. Orellana. Posteriormente, la familia se mudó a una propiedad de la calle Chaumeil al 700.

Su llegada despertó cierta curiosidad entre los periodistas locales. La propia Guzzetti atribuía su desembarco en la ciudad a las gestiones de Eduardo Bauzá, quien ocupó importantes cargos durante el gobierno menemista. DataTrenque

Con el paso de los años, se hizo conocida en la comunidad trenquelauquense y entre sus colegas de los medios locales. Participaba de las conferencias de prensa del entonces intendente Jorge Barracchia y conservaba el carácter firme que había distinguido su trayectoria profesional.

También se involucró en las movilizaciones realizadas para reclamar justicia por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Antes de su llegada al oeste bonaerense, había investigado el asesinato del senador radical cordobés Regino Maders, trabajo que quedó plasmado en un libro titulado Maders, el crimen de Córdoba.

Ana María Guzzetti falleció el 26 de mayo de 2012, a los 68 años, en Trenque Lauquen. Tras su muerte, el Senado de la Nación expresó su pesar mediante una resolución impulsada por el entonces senador Eugenio Nito Artaza. OesteBA +1

Hoy, más de medio siglo después de aquella conferencia de prensa que marcó su trayectoria, una producción de Netflix vuelve a recuperar su figura y permite conocer una historia que guarda una estrecha relación con nuestra región.

Una mujer que se animó a preguntar aquello que otros callaban, que sufrió las consecuencias de ejercer su profesión en tiempos de persecución política y que terminó escribiendo los últimos capítulos de su propia historia en Trenque Lauquen, a pocos kilómetros de La Pampa.