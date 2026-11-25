El conductor contó que una bacteria ingresó por una lesión en la boca y llegó a uno de sus pulmones. En 2018 fue operado de urgencia y permaneció dos meses internado.

Hernán Caire volvió a hablar sobre el grave cuadro de salud que atravesó en junio de 2018, cuando una infección bacteriana llegó a uno de sus pulmones. El conductor recordó que todo comenzó después de apretarse un granito en la boca y que estuvo cerca de morir.

“Por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó. Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio. Yo me salvé y no me olvido más que cuando me fui, nadie me decía nada. Baja el medio general, me dice: ‘Sos el primero que con esa enfermedad sale caminando y se va de acá”, relató.

La infección que llevó a Hernán Caire a terapia intensiva

En junio de 2018, Caire fue internado de urgencia en la Clínica Zabala, en Buenos Aires. La infección bacteriana había alcanzado uno de sus pulmones y el cuadro requirió una intervención quirúrgica. Durante la internación, pasó varios días en terapia intensiva.

La recuperación fue lenta y dolorosa. Un mes después, el conductor había explicado que la bacteria ingresó a través de una lesión en el labio y terminó alojándose en el pulmón. La internación se extendió durante dos meses, según recordó ahora.

El médico que advirtió la gravedad del cuadro

Caire también destacó la actuación de su médico personal, Agustín Alí, quien advirtió la gravedad de la infección. Además, agradeció al equipo médico y a su familia por el acompañamiento durante la internación y el posoperatorio.

Después de aquel episodio, el conductor eligió mantener un perfil alejado de los medios. Su reciente aparición le permitió recordar la experiencia y dimensionar el riesgo que enfrentó durante la enfermedad.