La banda tocará el 23 de abril de 2027 en Buenos Aires, en un recital con entradas a precio único de 77.000 pesos. La formación actual estará integrada por Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco.

Attaque 77 volverá a presentarse en Buenos Aires el viernes 23 de abril de 2027. La banda celebrará sus 40 años de historia con un show en el Movistar Arena, en Villa Crespo, y anunció que todas las ubicaciones tendrán el mismo valor.

El recital tendrá como protagonistas a Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco, integrantes de la formación actual. Ciro Pertusi, una de las voces históricas del grupo, confirmó que no participará de esta celebración ni de la nueva etapa de la banda.

Attaque 77 lleva más de cinco años sin tocar en vivo en la ciudad. Su último recital en la provincia fue en octubre de 2021, durante las Fiestas Patronales de Pilar. El regreso al escenario porteño será una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores.

Entradas para Attaque 77 en el Movistar Arena

Los tickets saldrán a la venta el martes 1 de diciembre, desde las 13, y podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial del estadio. Todas las ubicaciones costarán 77.000 pesos, sin diferencias de precio entre sectores.

La tarifa única funciona como un guiño al nombre de la banda y a las cuatro décadas de trayectoria que celebra junto a su público. Además del recital en Buenos Aires, el grupo está confirmado para el Vive Latino 2027, que se realizará el 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La historia de Attaque 77 y sus canciones más conocidas

Formado en Buenos Aires en 1987, Attaque 77 nació como un grupo de amigos influenciados por el punk de Los Ramones y las bandas inglesas que habían transformado la escena musical durante los años setenta. Con el paso del tiempo, desarrolló un estilo propio, marcado por guitarras filosas, melodías pegadizas y letras sobre historias cotidianas, inconformismo y temas sociales.

El salto a la popularidad llegó con El cielo puede esperar, publicado en 1990. El álbum incluyó Hacelo por mí, canción que se convirtió en un fenómeno radial y televisivo, además de temas como Espadas y serpientes, Donde las águilas se atreven y El cielo puede esperar.

La discografía del grupo sumó luego trabajos como Ángeles Caídos (1992), ¡Amén! (1995) y Antihumano (2003). De ese recorrido surgieron canciones que atravesaron generaciones, entre ellas Arrancacorazones, Western, Beatle y No me arrepiento de este amor, su versión del tema popularizado por Gilda.

La formación actual y la nueva etapa de la banda

Attaque 77 también atravesó cambios en su formación. Ciro Pertusi dejó el grupo en 2009 y, desde entonces, Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco continuaron el proyecto como trío.

El último álbum de estudio de la banda fue Triángulo de Fuerza, publicado en 2019. En 2021 lanzó Sesiones Pandémicas.

Tras un período de menor actividad, el grupo prepara una nueva etapa con dos citas destacadas en el calendario: el show de aniversario en Buenos Aires y su participación en el Vive Latino. La celebración de sus 40 años también será una ocasión para volver a llevar sus canciones al escenario y reencontrarse con el público.