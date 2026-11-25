Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

La producción protagonizada por Rodrigo de la Serna reunió a cientos de profesionales para reconstruir escenarios de los años 70. El rodaje incluyó 109 jornadas, más de 50.000 objetos de utilería y una escena de seis minutos filmada en un solo plano.

Gordon, la serie de ficción biográfica protagonizada por Rodrigo de la Serna, reconstruye la Argentina de los años 70, una etapa atravesada por la violencia política. Para recrear ese período en sus siete episodios, la producción trabajó en calles, edificios y espacios que forman parte de la memoria histórica del país.

Las cifras del proyecto dan cuenta de la dimensión del despliegue, que reunió a cientos de profesionales y tuvo uno de sus mayores desafíos en la recreación de escenarios de época. La preproducción se extendió durante cuatro meses y luego se realizaron 109 jornadas de filmación, entre julio y diciembre de 2025.

El equipo contó con 163 técnicos como base y otros 310 profesionales de refuerzo. Frente a cámara participaron 258 actores y 3.720 extras caracterizados para representar la época.

Escenarios, vehículos y objetos para recrear los años 70

La ambientación requirió intervenir 98 locaciones y preparar más de 200 sets. También se utilizaron 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería.

Entre los espacios reconstruidos figuran la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Además, el equipo construyó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica, una tarea que terminó en menos de dos semanas.

Uno de los ejemplos más exigentes fue el robo al banco de Bariloche, que aparece en el primer episodio. El escenario patagónico se utilizó para buena parte del rodaje y se convirtió en una pieza central del marco narrativo de la serie.

Un plano secuencia de seis minutos en Bariloche

La escena del banco se filmó en un plano secuencia de aproximadamente seis minutos, es decir, en una toma continua y sin cortes. Para realizarla, se intervino el centro de la ciudad y se coordinó a más de 200 personas, entre técnicos y proveedores.

La secuencia se repitió 21 veces antes de llegar al resultado final. En total, la serie incluye seis planos secuencia. Sobre el desafío que implicó el episodio del banco, el showrunner Pablo Trapero señaló que el plano necesitaba "la misma precisión que el plan de Gordon”.

Las escenas de acción convocaron a 28 especialistas y requirieron 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo. Durante el rodaje se realizaron aproximadamente 1.100 disparos, con coordinación de actores, extras y movimientos para desarrollar las secuencias de manera segura.

Efectos visuales y trama de Gordon

Una vez finalizada la filmación, la postproducción incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales. Las herramientas se utilizaron para recrear escenarios históricos, quitar elementos contemporáneos y completar el universo visual de la serie.

La producción está inspirada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, quien también colaboró en el guion junto con Marcos Osorio Vidal y Trapero.

La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, desde sus primeros pasos como delincuente hasta su participación en la Triple A y en centros clandestinos durante los años 70, en el contexto de la última dictadura militar. La trama presenta a un personaje que no abandona el delito, sino que lo lleva a otra escala en medio de la violencia política.

De la Serna encabeza un elenco integrado también por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, con la participación especial de Matías Mayer. La producción está a cargo de Adrián Suar, junto con Preludio Producciones, y Trapero se desempeña como showrunner.