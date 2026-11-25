Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Mario Pergolini recibirá a Nacho Elizalde, Facundo Bogarín, Ivonne Guzmán y Darío Lopilato en las próximas emisiones de El Trece. El ciclo continuará al aire hasta el 11 de diciembre.

Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, transita las últimas semanas de su temporada con una agenda de invitados del espectáculo, la música y el periodismo. Las emisiones del 25 al 27 de noviembre tendrán entrevistas y un momento musical.

Invitados de Otro Día Perdido del 25 al 27 de noviembre

La programación confirmada comienza el miércoles 25, con las visitas de Nacho Elizalde y Facundo Bogarín. Al día siguiente, el jueves 26, estará Ivonne Guzmán, quien participará de una entrevista y protagonizará un segmento musical.

El viernes 27 será el turno del actor Darío Lopilato, que cerrará la lista de invitados anunciados para esa semana. La propuesta reúne perfiles diversos y combina conversaciones sobre actualidad y entretenimiento con contenidos musicales.

Guillermo Andino y Barbie Simons visitaron el ciclo

Las primeras emisiones de la semana contaron con Guillermo Andino, el lunes 23 de noviembre, y Barbie Simons, quien pasó por el estudio el martes 24. Sus participaciones se sumaron a las entrevistas conducidas por Pergolini.

Con las visitas previstas hasta el viernes, el ciclo completará cinco jornadas consecutivas con invitados. La agenda difundida hasta el momento comprende las emisiones del 23 al 27 de noviembre; no se informaron nombres para los días posteriores.

Hasta cuándo estará Mario Pergolini en El Trece

De acuerdo con la programación prevista, Mario Pergolini continuará al frente de Otro Día Perdido hasta el 11 de diciembre. Las emisiones finales de la temporada tendrán entrevistas, actualidad y música entre sus ejes.

El ciclo se acerca así al cierre de su temporada en la pantalla de El Trece, con nuevas figuras previstas para las últimas semanas.