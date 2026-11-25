El líder de El Mató a un Policía Motorizado se presentará el domingo 29 de noviembre en el festival, que vuelve a Buenos Aires después de tres años. Su recorrido también está marcado por el vínculo con el Primavera Sound, donde la banda tocó en numerosas ocasiones.

Santiago Motorizado, nombre artístico de Santiago Barrionuevo, será parte de la edición 2026 del Primavera Sound con un show solista centrado en su disco El retorno. El festival regresará a la ciudad de Buenos Aires tras tres años de ausencia y tendrá como sede el Club Ciudad de Buenos Aires.

El músico actuará el domingo 29 de noviembre, durante la segunda jornada del encuentro, que tendrá a The Strokes como número principal y cierre. El día anterior, el cierre estará a cargo de Gorillaz.

Santiago Motorizado y el desafío de tocar en un festival

Sobre el formato de su presentación, Santiago anticipó: “Me gusta la idea de un show corto y concreto. Lo que más me gusta de los festivales es el desafío de estar tocando ante un público que no te fue a ver exclusivamente a vos. Eso me saca algo medio competitivo que tengo”.

Su historia con el festival comenzó en 2010, a partir de una oportunidad inesperada. El Mató a un Policía Motorizado había participado el año anterior en un encuentro en Brasilia y, tras la baja de otra banda, recibió una invitación para tocar en España. Por entonces, el grupo sabía que en esa edición del Primavera Sound se presentarían Pixies y Pavement, que regresaban a los escenarios.

El Mató a un Policía Motorizado y sus primeras visitas a España

“Y valió la pena. Siempre que me preguntan sobre un show que recuerde mucho el primero que me viene a la cabeza es ese debut en el Primavera Sound. Caía el sol sobre el Mediterráneo, y hubo otra casualidad. Éramos una banda argentina que no conocía nadie en Barcelona, en un escenario que era el más alejado de todo el predio, y al escenario de al lado, que era más importante, se le rompió el sonido. Entonces todos nos vinieron a ver a nosotros. Tocamos para un montón de gente, y esa gente se re entusiasmó”, recordó.

El interés de los curadores del festival y el apoyo de Jota, cantante de Los Planetas, ayudaron a que la banda volviera al año siguiente como parte del cartel oficial. Desde entonces, El Mató habría tocado allí al menos siete veces, además de las presentaciones solistas de Santiago. El músico también vinculó ese recorrido con el crecimiento del grupo en Argentina y con su posterior show en el Movistar Arena de Madrid.

Las diferencias entre la carrera solista y El Mató

En esta edición, Santiago se presentará sin El Mató. Al comparar los dos formatos, señaló: “Es diferente la dinámica de ser solista con respecto a El Mató. No podría decir que una experiencia es mejor que la otra, sino que son bien distintas”.

El músico destacó que trabajar en solitario le permite desarrollar ideas sin consensuar, aunque también valoró el intercambio que propone una banda. “Lo copado de ser solista es que me levanto con una idea loca o rara y no tengo que consensuar con nadie ni tampoco pedir permiso. Y eso está bueno, pero también está bueno lo otro: el tener un contrapunto a la hora de tener ideas o búsquedas”.

Para Santiago, la dinámica colectiva puede evitar que un artista avance sin recibir otras miradas. También remarcó el valor de las discusiones y de las ideas que los integrantes de un grupo pueden modificar o potenciar.

El valor del trabajo colectivo en la música

“La dinámica de grupo es algo que se está perdiendo mucho, porque hay una tentación por querer hacer las cosas solo que lleva a un individualismo tentador de pensar en que no se depende de nadie”, afirmó.

En esa reflexión, recuperó una idea del escritor Fabián Casas sobre el carácter compartido de la creación: “El arte, como dice (el escritor) Fabián Casas, es algo colectivo. Por más que lo termines de escribir solo en tu casa, es algo que salió de algo que te inspiró, o se termina de completar por alguien que te ayudó”.

El Mató a un Policía Motorizado y el proyecto solista de Santiago desarrollaron su actividad de manera independiente, por fuera de un sello discográfico multinacional. El recorrido de ambos en Argentina y en el exterior da cuenta de los resultados de ese modelo de organización profesional.