Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

La película de Nathan Fielder y Lance Oppenheim cruza documental y ficción para retratar a la fundadora de Theranos antes de su ingreso a prisión. Su forma inclasificable abre interrogantes sobre la verdad y su posible recorrido hacia los Oscar 2027.

Puedes verlo todo propone un juego de límites: se presenta como documental, pero incorpora escenas y recursos de ficción que vuelven difícil distinguir qué pertenece a la realidad y qué forma parte de una construcción narrativa. La película, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, convierte esa incertidumbre en el eje de un relato de dos horas y 45 minutos.

La mezcla de géneros también plantea un desafío para quienes deban encuadrarla en la temporada de premios. En particular, su condición híbrida abre preguntas sobre cómo podría ser considerada en el camino hacia los Oscar 2027.

Elizabeth Holmes y el fraude de Theranos

La protagonista es Elizabeth Holmes, quien llegó a ser considerada la multimillonaria más joven de Estados Unidos, con un patrimonio de 4.500 millones de dólares a los 30 años. También es la fundadora de Theranos, una empresa de tecnología sanitaria de Silicon Valley que prometía realizar alrededor de un centenar de pruebas médicas con unas pocas gotas de sangre.

En enero de 2022, un jurado la declaró culpable de cuatro cargos vinculados con el engaño a inversores y la absolvió de los cargos relacionados con pacientes. En noviembre de ese año recibió una condena de 135 meses de prisión por “conspiración y fraude electrónico”, además de una orden de restitución económica que también alcanzó a su exsocio, Ramesh “Sunny” Balwani.

La película muestra el ingreso de Holmes, en 2023, a una prisión federal en Bryan, Texas. Su condena fue reducida y se prevé que salga en 2030, aunque ese dato no aparece en el filme.

Un documental que pone en duda lo que muestra

La historia comienza 34 días antes de que Holmes entre en prisión. Ella y su nueva pareja, Billy Evans, abren las puertas de su vida cotidiana al equipo de filmación. La cámara la sigue en la casa que alquilan frente al mar, en Del Mar, cerca de San Diego, junto a Evans y sus hijos.

Desde el inicio queda planteada una duda: ¿la película ofrece una mirada transparente sobre Holmes o participa de una estrategia para moldear su imagen? El relato invita a considerar dos posibilidades: que la empresaria haya sido incomprendida o que sea una hábil narradora de su propia historia.

Holmes mira fijo a cámara y el filme parece buscar una respuesta sobre si actuó de mala fe o si vive inmersa en un autoengaño. Pero, a medida que avanza, la narración se ramifica y desplaza parte de su atención hacia Evans.

Billy Evans gana protagonismo en la película

Evans adquiere un peso cada vez mayor y se convierte en una figura tan impredecible como Holmes. Su presencia puede generar rechazo entre los espectadores y, en ciertos pasajes, parece más manipulador que la propia protagonista.

En una escena, Evans pide reunirse con los directores y parte del equipo directivo de la productora A24 en la casa de un amigo en Los Ángeles. Allí exige una porción de las ganancias que pudiera obtener el documental. Fielder, comediante además de realizador, le responde que aceptar ese pedido afectaría la credibilidad de la película.

Ese episodio refuerza el carácter autorreferencial de la propuesta: el rodaje, sus tensiones y las decisiones sobre cómo contar la historia también pasan a formar parte del relato. La ficción, por momentos, toma el control de una película presentada como documental.

Amanda Seyfried y la frontera entre ficción y realidad

La confusión se acentúa cuando aparece Amanda Seyfried, quien interpretó a Holmes en la miniserie The Dropout. Su participación suma otra capa a una narración que juega con la representación de la empresaria y con la percepción de quienes la observan.

Las excentricidades de Holmes, la ambición de Fielder por ocupar un lugar dentro de la historia y la pregunta sobre si realmente es posible verlo todo sostienen el desconcierto hasta el final. La película resulta atrapante, aunque deja al público con una incógnita persistente: quién es, en verdad, Elizabeth Holmes.

Ficha técnica: “Puedes verlo todo” (título original: “You Can See Everything”). Estados Unidos, 2026. Duración: 165 minutos. Dirección: Nathan Fielder y Lance Oppenheim. Con Elizabeth Holmes, Nathan Fielder, Amanda Seyfried y Billy Evans. Género: documental y ficción.

Salas: Cinemark Palermo, Abasto, Dot y Unicenter; Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Merlo; Showcase Norcenter, Haedo y Rosario.