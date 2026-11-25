Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La película de Disney Animation sigue a Billie, una adolescente que descubre que es bruja y viaja a un reino fantástico. Con magia y una animación atractiva, la historia pierde fuerza por la reiteración de sus giros y la falta de humor.

Hechizo: Bienvenidos a Hexe llega a los cines argentinos con una historia de magia, fantasía y una adolescente que descubre sus poderes. La película cumple con el costado mágico de la propuesta, aunque no alcanza el mismo nivel de ingenio y humor de otros títulos recientes de Disney Animation.

Desde Encanto, estrenada en 2021, el estudio suele presentar sus nuevas películas animadas a fines de noviembre, en coincidencia con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La próxima entrega de Frozen, prevista para el año que viene, también tendrá la magia como uno de sus elementos centrales. Como en esas historias, la protagonista de Hechizo es una mujer joven.

Billie descubre sus poderes en el reino de Hexe

La protagonista es Billie, una adolescente que descubre de manera inesperada que es bruja. Su madre, Alice, y su abuela, la Reina Celeste, también son identificadas como brujas y no como magas. Celeste, con la voz original de Jodie Foster, es la antagonista; las demás brujas de la historia, en cambio, tienen un perfil mucho más amable.

La mayor parte de la aventura no transcurre en Ohio, donde viven Billie y su madre, sino en Hexe, un reino fantástico al que se accede por un portal. Allí, la Reina Celeste necesita el poder de Billie para cumplir su objetivo. Según una leyenda, cuando aparezca una luna llena especial, solo una bruja podrá completar un hechizo. Celeste sabe que no puede hacerlo y busca aprovecharse de su nieta, que sí puede volar.

Una aventura de Disney con magia y pocos momentos de humor

Como en otras películas animadas de Disney, Billie cuenta con un compañero animal: un gato verde de tres ojos. El personaje fue la mascota de Alice antes de que ella abandonara Hexe y llegara al mundo real junto con su hija.

La película propone una historia original, pero su guion repite giros y acumula posibles desenlaces, una fórmula que le quita fuerza a la aventura. También ofrece pocos momentos de humor, pese a que cuenta con los ingredientes de una fantasía familiar.

Un detalle visual puede recordar a Stranger Things: Billie lleva hebillas que forman las letras XI, en una posible alusión a Eleven, el personaje de Millie Bobby Brown. En ambas historias, además, el acceso a otro mundo se produce a través de un portal.

Ficha técnica de Hechizo: Bienvenidos a Hexe

Calificación: Buena. Animación y fantasía. Estados Unidos, 2026. Título original: Hexed. Duración: 103 minutos. Dirección: Jason Hand, Fawn Veerasunthorn y Josie Trinidad. Voces originales: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster y Walton Goggins. En cartelera en Cinemark Palermo, Cinépolis Recoleta y Showcase Belgrano.