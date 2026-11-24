La celebración será el 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Según la especialista en moda Mery Folgar, la historia de amor de la pareja inspiró el universo temático de la fiesta.

A menos de un mes de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, trascendió un detalle sobre la temática de la celebración: estaría inspirada en tres películas de Disney vinculadas con la historia de amor de la pareja.

El casamiento se realizará el 19 de diciembre en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se espera la asistencia de numerosas figuras, aunque una posible invitación a Chris Martin, de Coldplay, todavía no fue confirmada.

La temática de la boda de Tini y Rodrigo De Paul

La especialista en moda Mery Folgar dio a conocer la información en Lape Club Social Informativo, por América TV. "El casamiento es en base a tres películas de Disney que tienen que ver con su historia de amor", afirmó. El dato había sido adelantado previamente por Yanina Latorre.

De acuerdo con Folgar, los invitados recibieron un correo electrónico con un enlace único e intransferible y cerca de 20 hojas de referencias de moda. Las imágenes reunían propuestas de it-girls y figuras reconocidas, con brillo, transparencias, encaje y prendas metalizadas. La especialista aclaró que las referencias que mostró al aire eran similares, pero no idénticas, a las enviadas a los asistentes.

El código de vestimenta y la inspiración Met Gala

Folgar señaló que, en esta ocasión, las pautas de vestimenta incluyeron referencias tanto para mujeres como para hombres. "Mayormente los dress code se envían para las mujeres, pero en este caso pasaron referencias para las mujeres y para los hombres, porque vieron que De Paul se viste muy bien también", explicó.

Entre las inspiraciones de Tini estaría la Met Gala, junto con referencias a la década de 1990. "La idea de tener un dress code es para tener una coherencia en las fotos y cumplir con el universo que Tini pensó para su boda", sostuvo Folgar. Según la especialista, no habría restricciones de colores.

Una celebración pensada como un espectáculo

La cantante habría tenido una participación activa en la organización y concebido la fiesta como un espectáculo, con ambientación e intervenciones artísticas. En ese universo, los invitados también formarían parte de la puesta, casi como personajes de una película.

Por ahora, no se dieron a conocer los títulos de las tres películas que inspirarían la boda. La propuesta combina referencias cinematográficas, moda y una estética cercana a la Met Gala, mientras crece la expectativa por los looks que elegirán los invitados.