Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El exconductor de América recordó que una infección pulmonar comenzó después de apretarse un granito en la boca. Pasó dos meses internado y atravesó varias operaciones hasta que los médicos encontraron la causa.

Hernán Caire, exconductor de América, recordó el grave problema de salud que lo mantuvo al borde de la muerte. Según contó, todo comenzó después de que se apretara un granito en la boca y una bacteria llegara al pulmón.

“Cuando tuve el problema del pulmón, que por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó...”, relató al repasar uno de los episodios más difíciles de su vida.

Hernán Caire estuvo dos meses internado

El cuadro requirió una internación prolongada y varias intervenciones. “Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio”, recordó. De acuerdo con su relato, los médicos tardaron en identificar el origen del problema.

Durante la internación, un médico clínico de guardia se acercó para hablar con él y le dijo: “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá”. La frase quedó grabada en la memoria del conductor.

La operación para limpiar la infección del pulmón

Caire también destacó la intervención del cirujano Abdala y el trabajo del equipo médico. Según contó, la operación para limpiar el pulmón de la infección llevó cuatro horas.

Al recordar el origen del cuadro, expresó: “Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”. También dejó un mensaje para quienes tienen esa costumbre: “Nunca más”.

El mensaje de Hernán Caire tras el problema de salud

Después de atravesar estudios, operaciones y dos meses de internación, Caire pudo salir caminando, tal como había anticipado el médico de guardia. Hoy cuenta la experiencia como una anécdota con final feliz y repite, con humor, una regla personal: dejar el granito en paz.