Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El empresario vivía con sus hijos Marta y Felipe en un departamento de unos 400 metros cuadrados, ubicado en el piso 21 de un edificio de Belgrano. Sus ambientes combinaban amplitud, diseño moderno y una decoración más sobria que su imagen pública.

El departamento de Ricardo Fort en Belgrano mostraba una faceta menos conocida del empresario, cuya vida pública estuvo ligada al lujo y a la exposición mediática. En esa vivienda compartía la cotidianeidad con sus hijos, Marta y Felipe.

La propiedad estaba en el piso 21 de un edificio de la Ciudad de Buenos Aires y tenía aproximadamente 400 metros cuadrados. Sus grandes ventanales aportaban luz natural y una sensación de amplitud a los ambientes.

Cómo era el departamento de Ricardo Fort en Belgrano

Las imágenes de la vivienda mostraban una decoración contemporánea, con muebles modernos, tonos neutros y una distribución funcional. La propuesta contrastaba con el estilo extravagante que Fort solía exhibir en televisión.

El living comedor era uno de los espacios principales. Tenía paredes blancas, sillones de cuero negros y blancos, y una mesa ratona con tapa de vidrio. La decoración sobria incluía pocos elementos ornamentales y muebles de líneas simples.

El living y la cocina, integrados en un espacio amplio

La cocina estaba conectada con el living comedor mediante un diseño abierto, sin divisiones rígidas. Una isla central funcionaba como superficie de trabajo y punto de encuentro, mientras que el comedor diario completaba el ambiente.

El piso flotante daba continuidad visual y reforzaba la amplitud del espacio. En fotografías difundidas después de la muerte del empresario también se veía a sus hijos y a personas cercanas compartiendo momentos en ese sector de la casa.

El dormitorio y los objetos personales de Ricardo Fort

En el dormitorio se destacaba una gran cama blanca con respaldo capitoné, un detalle clásico que aportaba elegancia. El tapizado acolchado tenía protagonismo, en armonía con los tonos claros del resto de la vivienda.

Entre los objetos personales que podían verse había valijas, prendas de vestir y un perchero con los característicos tapados largos de piel de Fort. Esos elementos reflejaban parte de su estilo y de la identidad que construyó ante el público.

La vida familiar de Marta y Felipe en el departamento

La vivienda de Belgrano fue escenario de la vida familiar del empresario junto a Marta y Felipe. Tras la muerte de Fort, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, sus hijos continuaron vinculados con ese entorno.

En imágenes posteriores, los jóvenes aparecieron junto a personas de su círculo cercano, entre ellas Gustavo Martínez, quien tuvo un papel fundamental en su crianza. Las fotografías permitieron conocer momentos de la dinámica familiar puertas adentro.

Una decoración distinta de la imagen pública de Fort

Aunque Ricardo Fort era asociado con la ostentación, los objetos exclusivos y los gustos extravagantes, su departamento presentaba una estética diferente. Los ambientes amplios, las paredes claras y los muebles contemporáneos componían una propuesta en la que también primaba la funcionalidad.

La vivienda permitía descubrir un costado más íntimo del empresario: su vida cotidiana junto a sus hijos, lejos de los escenarios y las cámaras.