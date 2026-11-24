Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:58 p. m. · 1 min de lectura

El artista contó que se contagió después de un show en Buenos Aires y compartió un mensaje durante su recuperación. Tiene previsto presentarse en Cosquín en enero de 2027.

Preocupación por la salud de Víctor Heredia: el cantautor reveló que atraviesa una enfermedad

A los 79 años, el reconocido artista argentino confirmó que contrajo COVID-19 después de ofrecer un espectáculo en Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

Víctor Heredia generó preocupación en el ambiente artístico al revelar que atraviesa un cuadro de coronavirus que lo mantiene alejado de las redes sociales.

El cantautor explicó que contrajo la enfermedad después de su presentación del pasado 7 de noviembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde celebró sus 60 años de trayectoria musical.

“Estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”, expresó a través de Instagram.

En medio de su recuperación, el artista compartió un conmovedor video de un músico callejero no vidente que interpretaba su canción «No me dejes caer» en el subte porteño.

La publicación provocó numerosas muestras de afecto y mensajes de aliento por parte de sus seguidores, familiares y colegas del mundo artístico.

Cabe recordar que, en abril de 2024, Heredia permaneció internado en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro debido a un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca.

Por el momento, no se difundió un parte médico que permita conocer la gravedad de su actual cuadro de salud.

El artista tiene previsto presentarse el próximo 24 de enero de 2027 en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebrará sus 80 años. Hasta el momento, no se anunció la suspensión de dicha presentación. C5N +2