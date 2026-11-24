Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El músico y conductor avanza con la construcción de Casa FA, una vivienda de diseño contemporáneo en un terreno rodeado de naturaleza. Mientras termina la obra, vive en un motorhome instalado en el mismo lote.

Mex Urtizberea eligió Bariloche para iniciar una nueva etapa lejos de Buenos Aires. Allí construye Casa FA, una vivienda que busca combinar arquitectura contemporánea, tranquilidad y contacto directo con el paisaje patagónico.

Las imágenes que el artista compartió en las redes sociales de Esto es FA muestran algunos avances del proyecto. La casa se levanta en un terreno rodeado de vegetación cordillerana, en la provincia de Río Negro.

Cómo será la casa de Mex Urtizberea en Bariloche

El diseño de Casa FA propone integrar los espacios interiores con el entorno natural. Entre los detalles que ya pueden observarse se destacan los grandes ventanales, pensados para facilitar el ingreso de luz natural y mantener una conexión visual con el paisaje.

La arquitecta Mariel Trigos está a cargo del proyecto, que contempla las condiciones climáticas y ambientales de la región. En Bariloche, las bajas temperaturas del invierno requieren soluciones específicas de aislamiento para proteger la vivienda.

Construcción en seco para enfrentar el clima patagónico

Para levantar la casa, Urtizberea eligió la construcción en seco, un método que utiliza estructuras y componentes ensamblados durante la obra, en lugar de recurrir a la mampostería tradicional.

Este sistema puede reducir los tiempos de construcción y el consumo de agua, además de facilitar la incorporación de materiales aislantes. Esa característica es relevante en una zona donde las temperaturas invernales pueden ser muy bajas.

Aunque los trabajos continúan, Casa FA ya muestra una identidad definida por las líneas modernas, las aberturas amplias y la presencia del entorno natural como parte central del proyecto.

Por qué Mex Urtizberea decidió mudarse a Bariloche

La decisión de instalarse en la Patagonia surgió después de varios viajes durante el invierno. En su participación en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece, el artista contó que aquellas visitas estaban vinculadas inicialmente con su interés por la nieve y las pistas de esquí.

Con el tiempo, el paisaje, la tranquilidad y el ritmo de vida de Bariloche despertaron en él el deseo de establecerse allí de manera permanente. Lo que había comenzado como un destino de vacaciones se convirtió en un proyecto residencial a largo plazo, que también lo llevó a reorganizar sus compromisos laborales.

Urtizberea vive en un motorhome mientras avanza la obra

Mientras termina su nueva casa, el conductor se instaló en un motorhome dentro del mismo terreno. La alternativa provisoria le permite permanecer cerca de la obra y seguir el desarrollo de los trabajos.

Urtizberea incluso bromeó con Pergolini al describir esa zona como una especie de "conurbano" barilochense. Por ahora, su rutina combina estadías en el sur con viajes a Buenos Aires para cumplir con grabaciones, proyectos musicales y otros compromisos profesionales.