El periodista advirtió que una suba de las tasas de interés podría contener la cotización del dólar, pero profundizaría la recesión. El análisis se dio ante la expectativa por los próximos datos de actividad del INDEC.

Marcelo Bonelli analizó el escenario económico argentino y advirtió sobre el impacto que podría tener una suba de las tasas de interés para contener la cotización del dólar. Según planteó, esa medida también podría agravar la recesión y profundizar la caída de la actividad productiva.

El intercambio se produjo mientras se esperan los datos de actividad económica que difundirá el INDEC. Durante la conversación señalaron que las cifras confirmarían el proceso recesivo y mencionaron la creciente turbulencia en el frente financiero.

Dólar y tasas de interés: la encrucijada económica

Ante la consulta sobre las herramientas disponibles para revertir el panorama, se aludió a la postura del Gobierno y del Presidente de sostener el esquema vigente, bajo la premisa de que “esto se mantiene como hasta ahora, no cambia nada”.

Bonelli describió la posibilidad de que la autoridad monetaria recurra a un aumento del costo del dinero para moderar la volatilidad cambiaria. “Mirá, la verdad que es una situación difícil porque seguramente lo que va a pasar va a haber un aumento de la tasa de interés para tratar de tranquilizar el dólar”, explicó.

El efecto de las tasas sobre la recesión

El periodista advirtió que un encarecimiento del crédito tendría consecuencias para la producción y el nivel general de actividad, en un contexto económico ya recesivo. “Y lo que pasa es un aumento en la tasa de interés te afecta aún más la recesión, esto sin duda”, sostuvo.

Al cerrar su análisis sobre la tensión entre la necesidad de contener el dólar y el impacto de las tasas en la economía, Bonelli resumió: “Es como que viste cuando entrás en un círculo vicioso, bueno, es muy difícil de salir”.