Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Telefe abrió la convocatoria para la quinta edición del reality y Santiago del Moro confirmó que ya se reciben postulaciones. La inscripción es online, requiere un video de presentación y está destinada a mayores de 18 años.

Telefe abrió el casting de Gran Hermano 2027 para buscar a los participantes de la próxima edición del reality. Santiago del Moro confirmó que la convocatoria está habilitada y explicó cómo presentar una postulación.

La inscripción se realiza de manera online, a través del sitio oficial de Telefe. Quienes quieran participar deben completar un formulario con sus datos personales y adjuntar un video de presentación.

Cómo anotarse al casting de Gran Hermano 2027

El proceso comienza al ingresar al sitio oficial de casting y buscar el formulario correspondiente a Gran Hermano 5. Después, hay que completar la información solicitada y preparar un video de hasta dos minutos.

El material debe subirse a YouTube, Vimeo u otra plataforma similar. Luego, se debe copiar el enlace, incorporarlo en el formulario, revisar los datos y finalizar la postulación.

El video es una parte central del proceso porque permite que el equipo de producción conozca a cada aspirante antes de avanzar con las siguientes etapas de selección.

Requisitos para participar de Gran Hermano

El requisito indispensable para anotarse es ser mayor de 18 años, según confirmó Del Moro. El conductor también destacó qué considera fundamental para quienes quieran entrar a la casa:

“Tenés que tener ganas de jugar”.

La dinámica del reality pone a prueba las estrategias, la personalidad y la capacidad de convivencia de los participantes. Las alianzas, las discusiones, las nominaciones y las decisiones individuales forman parte de la experiencia.

Completar la inscripción no garantiza un lugar en el programa. La selección final quedará a cargo del equipo de casting y de la producción de Telefe, que evaluarán los perfiles presentados.

Cuándo empieza Gran Hermano 2027 en Telefe

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el estreno de la nueva edición. La apertura del casting indica que el proyecto está en marcha y que comenzó la búsqueda de participantes, aunque Telefe todavía no comunicó precisiones sobre el calendario.

Mientras tanto, las personas que cumplan con la edad mínima pueden completar el formulario en la página oficial y postularse para convivir bajo vigilancia permanente y competir por el premio de Gran Hermano 5.