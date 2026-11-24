A 50 años del último álbum de Invisible, sus exintegrantes repasaron anécdotas de la grabación y el recorrido de la banda junto a Luis Alberto Spinetta. Un cuaderno rojo conserva fechas y detalles de las sesiones iniciadas en mayo de 1976.

Un cuaderno rojo, protegido y conservado con especial cuidado, guarda detalles de la historia de Invisible. Entre sus anotaciones figura que el 24 de mayo de 1976 el grupo grabó «Que ves el cielo», el primer tema de El jardín de los presentes, el último disco del trío liderado por Luis Alberto Spinetta.

A medio siglo de aquel trabajo, Pomo y Machi repasaron recuerdos de la banda y celebraron la próxima reaparición del álbum en vinilo, masterizado por primera vez. Machi explicó que, en esos años, los discos no se masterizaban y recordó la sala donde grabó la frase «bienvenidos al jardín de los presentes», decorada con papel higiénico a modo de banderines.

La grabación de El jardín de los presentes

Pomo describió un método de trabajo que les permitía aprovechar el tiempo en el estudio. «Éramos muy chicos, pero como nosotros llegábamos al estudio con las cosas listas, no perdíamos tiempo y teníamos como un hándicap para esta clase de travesuras. A la segunda toma, el tema estaba resuelto porque no íbamos al estudio a probar cosas», recordó. También contó que hacían bromas y locuras durante las sesiones, aunque su rendimiento evitó que los echaran.

A fines de septiembre se realizó en Art Lab una escucha del disco masterizado. Para Machi, fue significativo que «el 80% de la gente que vino eran pibes jóvenes, no eran viejitos que en su momento escuchaban Invisible». Pomo consideró que la respuesta era una buena señal y señaló que la música del grupo conserva su vigencia: «Invisible siempre fue un manual de instrucciones».

Pomo y Machi, compañeros de Spinetta en Invisible

Antes de sumarse a Invisible en 1973, Machi y Pomo habían compartido escenario en Pappo’s Blues. Según recordaron, Pappo los pasó a buscar para tocar en un sótano de Caseros, alrededor de 1972, sin ensayo previo. La primera canción que interpretaron juntos fue una versión al estilo de Jimi Hendrix de «All Along the Watchtower», de Bob Dylan. Machi dijo que sintió que habían tocado juntos toda la vida.

Machi también rechazó la versión de que Spinetta les hubiera quitado músicos a Pappo. «Luis me vino a tocar el timbre un día, me dijo que ya estaba con Pomo, y me preguntó si yo me quería sumar», contó. La decisión sorprendió en el ambiente del rock, aunque ambos recordaron que los proyectos de Spinetta ofrecían una seriedad que no encontraban en las formaciones de Pappo.

Las anécdotas de Invisible en vivo

En los primeros conciertos, Invisible tuvo que lidiar con parte del público que seguía a Pescado Rabioso. Pomo recordó que, cuando alguien pidió que tocaran algo más pesado, Spinetta respondió: «¡Comprate un yunque!». También contó que, tras un episodio en el que el público rompió butacas, el músico explicó las consecuencias de esa conducta y los destrozos no volvieron a repetirse.

La violencia de la época también alcanzó al grupo. Machi relató que, en una ocasión, llegaron tarde a un recital porque les resultó difícil encontrar el lugar con las indicaciones de la guía Filcar. Un policía los condujo al escenario con un arma en la mano y les exigió que dieran explicaciones ante el público, que estaba enardecido.

En otro viaje, de regreso de un show en Rosario, efectivos militares detuvieron el auto en el que viajaban Machi y Robertone, el sonidista. Revisaron el vehículo y se interesaron por una valija que contenía cuerdas y accesorios de la guitarra de Spinetta. Además, dos canciones de Invisible, «Elementales leches» y «Durazno sangrando», fueron censuradas por sospechas de alusiones sexuales, incluso bajo un gobierno democrático.

Las fechas que conserva el cuaderno rojo

El registro también indica que el 12 de julio de 1976 Invisible grabó «Ruido de magia» y «El anillo del capitán Beto». Dos días más tarde, la banda registró «Licor», título de trabajo de una canción que luego se conocería como «Los libros».