Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El bailarín argentino reemplazará a Julio Bocca y compartirá con él la transición hasta mediados del año próximo. Su proyecto prioriza el cuidado de los artistas y una programación que combine clásicos con historias argentinas.

Herman Cornejo será el nuevo director del Ballet Estable del Teatro Colón, en reemplazo de Julio Bocca, quien renunció el sábado tras casi dos años en el cargo. La transición se extenderá hasta mediados del año próximo y contará con la participación de Bocca, mientras que Luis Ortigoza estará a cargo del día a día de la compañía.

Nacido en Villa Mercedes, San Luis, en 1981, Cornejo comenzó a estudiar danza a los ocho años en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A los 14 obtuvo una beca para formarse en la School of American Ballet, en Nueva York, y luego Bocca lo convocó para integrar el Ballet Argentino.

En 1997, con apenas 16 años, se convirtió en el bailarín más joven en ganar la medalla de oro del Concurso Internacional de Ballet de Moscú. Dos años después ingresó al American Ballet Theatre (ABT) y en 2003 fue promovido a bailarín principal, a los 22 años.

La trayectoria internacional de Herman Cornejo

Durante su carrera trabajó con coreógrafos como Twyla Tharp, Wayne McGregor y Justin Peck. Entre sus reconocimientos se cuentan el Benois de la Danza, que recibió en 2014; el Konex de Platino, en 2019, y el Dance Magazine Award, en 2022.

Además de su labor como intérprete, desarrolló proyectos propios de creación y producción, entre ellos Anima Animal, inspirado en una historia vinculada con Vaslav Nijinsky. En enero de este año obtuvo una certificación en Liderazgo Artístico de la Universidad de Nueva York, una formación que orientó en los últimos años hacia su futuro como director.

Antes de que se oficializara su designación, Cornejo expresó que asumir el cargo era tanto un honor como una responsabilidad y dijo que llevaba mucho tiempo esperando esa oportunidad. A los 45 años, afirmó:

"Las dos compañías, la del Colón y el ABT, están en mi corazón, son mis grandes sueños y siempre dije que quería ser director de ambas".

Los planes de Cornejo para el Ballet Estable

El bailarín contó que empezó a prepararse para el desafío hace cinco años, con una primera etapa enfocada en adquirir experiencia de gestión.

"Acá, en Estados Unidos, primero abrí una fundación para tener experiencia en todo lo que es fundraising (obtener financiamiento para los proyectos), crear espectáculos, contactar bailarines, gestionar contratos, producciones y todo lo que implica esa disciplina".

También destacó su trabajo reciente como coach en el ABT, donde acompañó a solistas y bailarines principales durante el último año y medio, al tiempo que continuó actuando.

"Llevo casi un año y medio actuando como coach de todos los solistas y los principales de la compañía durante este último año y medio, actuando como bailarín y como coach, en una transición muy bonita que me permitió estar del otro lado y darme cuenta de que es algo que tengo muchas ganas de hacer".

Al hablar de sus prioridades, puso el foco en los integrantes del Ballet Estable y en sus necesidades.

"Mi foco principal van a ser los bailarines, el cuidado, el entendimiento y el respeto por cada uno de ellos. Sé que no tengo delante solo bailarines, sino vidas. Sé que cada uno tiene su ilusión, su sueño, que ha trabajado mucho por estar donde está, y mi trabajo será cumplir esos sueños, trabajar con ellos, mejorar las cosas dentro de mis posibilidades".

Repertorio clásico e historias argentinas

La propuesta artística buscará combinar el repertorio clásico con nuevas producciones que expresen la identidad de la compañía y del Teatro Colón. Sobre las obras que le gustaría sumar, Cornejo señaló:

"Que les queden bien y que representen lo que es el Teatro Colón, que puedan lucir la identidad muy marcada que tiene el cuerpo".

El futuro director también planteó la importancia de conservar los grandes títulos del ballet y, a la vez, crear nuevas obras.

"Hay que mantener todos esos ballets que representan el ballet clásico, pero también pensando en que hay que seguir escribiendo la historia del ballet, y qué mejor que escribirla con historias argentinas".

Cornejo busca que esas producciones permitan a la compañía presentarse en otros países y mostrar su identidad.

"viajar al exterior, mostrar nuestras raíces y nuestras historias, sumando lo nuevo al legado que tiene el Teatro Colón, de producciones hermosas".

Sobre su regreso a la institución donde inició su formación, concluyó:

"Tomo esta dirección con mucho respeto y muy feliz de volver a casa, a la casa que me vio nacer, que me vio irme y, ahora, volver como director artístico".