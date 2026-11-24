Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La segunda temporada de la serie argentina se impuso en la categoría comedia en la 54ª edición de los Emmy Internacionales. Ricardo Darín también estuvo nominado por El Eternauta, mientras que Menem no logró quedarse con el premio a mejor drama.

La segunda temporada de División Palermo ganó el Emmy Internacional a Mejor Serie de Comedia en la 54ª edición de los premios, celebrada en Nueva York. La producción de Netflix y K&S Films compitió con Man vs. Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España, y Vir Das: Fool Volume, de la India.

La ceremonia fue organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión y reunió a 64 producciones y actuaciones de 22 países, distribuidas en 16 categorías. El actor estadounidense Michael Urie estuvo a cargo de la conducción.

División Palermo volvió a ganar un Emmy Internacional

El reconocimiento se suma al que la serie había obtenido por su primera temporada, también distinguida como Mejor Comedia. En la nueva entrega, la guardia urbana inclusiva amplió su alcance a otros barrios porteños.

En la trama, Felipe, interpretado por Santiago Korovsky, es reclutado por los servicios de inteligencia. La fachada de la guardia se convierte así en una herramienta para investigar un nuevo caso y a un empresario señalado como objetivo, papel a cargo de Milton.

El elenco de la segunda temporada de la serie

Regresaron Korovsky, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Daniel Hendler, Charo López y Hernán Cuevas. La temporada también incorporó a Martín Piroyansky y Juan Minujín.

El regreso estuvo atravesado por las pérdidas de dos integrantes de la producción: Nilda Sindaco, quien interpretó a Betty y falleció en 2024, y Julio Marticorena, quien murió en mayo de 2025 a los 84 años.

Ricardo Darín estuvo nominado por El Eternauta

En la alfombra roja, Ricardo Darín dijo estar «nervioso» y reflexionó sobre el alcance internacional de las producciones audiovisuales en español. «Yo creo que va a más, cada día va a más. Yo creo que tiene que ver con la forma de contar historias pequeñas y profundas, sin demasiadas pretensiones, pero que llegan: llegan al corazón. Creo que es eso».

Darín estaba nominado a Mejor Actor por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, de Netflix. En la categoría compitió con el español Javier Cámara, por Yakarta; el sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness, y el británico Bobby Schofield, por Unforgivable.

Menem no ganó en la categoría de drama

La serie Menem, de Prime Video y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, no se impuso en la categoría Drama. El premio fue disputado también por A Thousand Blows, del Reino Unido; Carême, de Francia, y Real Kashmir Football Club, de la India.