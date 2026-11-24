Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El periodista planteó que el Gobierno debe revisar cómo comunica sus iniciativas para evitar el desgaste entre votantes indecisos. También reclamó avanzar con medidas económicas sin abandonar el equilibrio fiscal.

El periodista y conductor Luis Majul analizó la gestión nacional y le pidió al presidente Javier Milei que introduzca cambios en la comunicación oficial y acelere algunas decisiones económicas. Según sostuvo, el objetivo es ampliar el respaldo ciudadano sin modificar las metas centrales del programa.

Majul consideró que el Gobierno necesita revisar la forma en que presenta sus iniciativas para evitar un mayor desgaste entre quienes todavía evalúan si apoyar la gestión. Aclaró que el ajuste discursivo no debe implicar faltar a la verdad.

El pedido de Majul a Milei para ajustar la narrativa

Al referirse a la estrategia oficial, el conductor afirmó: "Bueno, sin embargo, a esta altura, el gobierno en general, y Milei en particular, deberían estar... a ver, ¿cómo se podría presentar? Ajustando la narrativa. No mintiendo, ¿eh? Ajustando la narrativa".

Luego explicó qué busca con ese cambio: "¿Para qué? Para que los argentinos que están dudando si votarlo o no, no sientan que lo único que Milei tiene para ofrecer es una defensa cerrada y muchas veces exagerada del modelo".

La advertencia sobre las medidas económicas pendientes

Majul también sostuvo que hay decisiones económicas que podrían implementarse sin dejar de lado los objetivos fiscales. En ese sentido, planteó que el equipo de Gobierno cuenta con margen para actuar con mayor rapidez.

"También el gobierno debería estar haciendo cosas que dentro del propio equipo económico dicen que se pueden hacer. Y esto sin romper el equilibrio fiscal ni devaluar ni emitir dinero sin respaldo porque todavía están a tiempo, ¿eh?", expresó.

Para cerrar, el periodista advirtió que el oficialismo debe ganar espacio en la discusión pública antes de que la oposición consolide sus planteos. "La cuenta regresiva ya empezó, pero hay que empezar a ocupar los espacios. Si no, vamos a tener que seguir escuchando a gente como esta hablando de economía, política y cómo solucionar los problemas del país en cinco minutos", concluyó.