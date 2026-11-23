Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

El actor celebró el quinto puesto de Joseph Baena en su debut profesional y destacó tanto su dedicación al entrenamiento como su trabajo en el sector inmobiliario. También le aconsejó construir una profesión que le garantice estabilidad económica.

Arnold Schwarzenegger volvió a quedar ligado al fisicoculturismo, la disciplina en la que conquistó siete títulos de Mr. Olympia. A sus 79 años, el actor celebró que su hijo menor, Joseph Baena, siga sus pasos y elogie su dedicación tras el debut profesional del joven.

Baena, de 29 años, obtuvo el quinto puesto en su categoría en una competencia realizada en California. Schwarzenegger destacó el esfuerzo de su hijo y contó qué recomendaciones le dio para que pueda proyectar su futuro dentro y fuera del gimnasio.

El orgullo de Arnold Schwarzenegger por el desempeño de su hijo

“Te digo que esto es increíble. Veo lo dedicado que es, lo duro que entrena, cuánto se esfuerza en sus poses, cuántas horas dedica a practicarlas y lo comprometido que está con su dieta. También tiene su pequeño programa de cocina”, expresó el actor.

Además de valorar su preparación física, Schwarzenegger remarcó que Joseph se desempeña en el sector inmobiliario. El joven estudió Administración de Empresas y Economía Internacional, y, según su padre, se toma en serio la venta de propiedades.

El consejo sobre el futuro profesional y los bienes raíces

“Lo que también me hace sentir muy orgulloso es que es muy bueno en el sector inmobiliario. Vende muchas propiedades. Se toma ese trabajo en serio”, señaló Schwarzenegger.

El actor también explicó que alentó a su hijo a no depender exclusivamente de los ingresos que pueda obtener con el fisicoculturismo y los patrocinios. “Le dije: 'Mirá, el fisicoculturismo ahora mismo te permitirá ganar algo de dinero porque conseguís patrocinios y todas esas cosas, pero al final tenés que tener una profesión que realmente genere dinero, como los bienes raíces'”.

Baena comenzó a competir en marzo de este año y ya había logrado buenos resultados en sus dos presentaciones anteriores. En su debut amateur ganó tres categorías y, en abril, consiguió otra victoria que le permitió obtener su acreditación profesional.

La trayectoria de Joseph Baena en el fisicoculturismo

Después de la competencia, Joseph manifestó en sus redes sociales: “Estoy extremadamente orgulloso de mí mismo”. También reconoció que aún tiene aspectos por mejorar y dijo que la experiencia le permitió identificar los próximos pasos de su preparación.

Joseph nació en 1997 y es hijo de la relación extramatrimonial que Schwarzenegger mantuvo con Mildred Baena, quien trabajaba como empleada doméstica en la casa familiar del actor. La existencia de ese vínculo se conoció públicamente en 2011, en medio de la separación de Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver, con quien tuvo cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher.

Con el paso de los años, Joseph construyó una relación cercana con su padre. Ambos entrenan en Gold's Gym de Venice Beach, en California, el gimnasio donde Schwarzenegger se preparaba durante su etapa como fisicoculturista.

El joven contó que su interés por el entrenamiento comenzó en la universidad, cuando su padre le regaló una enciclopedia especializada. “La hojeaba e intentaba aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas”, recordó. También describió a Schwarzenegger como “el mejor compañero de entrenamiento”.

Más de cuatro décadas después de su último título de Mr. Olympia, Schwarzenegger acompaña a su hijo en una carrera deportiva que recién comienza, mientras lo alienta a desarrollar también una actividad profesional con futuro económico.