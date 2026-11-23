Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El Eternauta, División Palermo y Menem representan a la Argentina en la 54ª edición de los premios, que se entregan este lunes en Nueva York. La ceremonia comenzará a las 19, hora argentina.

La televisión argentina tendrá este lunes una noche clave en Nueva York: El Eternauta, División Palermo y Menem competirán en la 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales, organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La delegación nacional ya se encuentra en Estados Unidos. Ricardo Darín, Santiago Korovsky y Leonardo Sbaraglia viajaron para acompañar a las producciones nominadas y participar de la entrega de premios.

Este domingo, los tres actores asistieron a los paneles con los nominados y al cóctel de cierre del International Emmy World Television Festival, encuentro que reunió durante el fin de semana a los candidatos como antesala de la ceremonia.

Ricardo Darín compite como mejor actor por El Eternauta

Una de las principales expectativas argentinas está puesta en Ricardo Darín, nominado a mejor actor por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, la serie de Netflix. En la categoría se enfrentará al español Javier Cámara, por Yakarta; al sudafricano Ian Roberts, por A Kind of Madness; y al británico Bobby Schofield, por Unforgivable.

División Palermo y Menem buscan el Emmy Internacional

División Palermo, la comedia creada y protagonizada por Santiago Korovsky, obtuvo una nominación por su segunda temporada. La producción de Netflix competirá en la categoría Comedia con Man vs. Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.

En tanto, Menem, la serie de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia, buscará el premio en la categoría Drama. Sus competidoras son A Thousand Blows, del Reino Unido; Carême, de Francia; y Real Kashmir Football Club, de India.

Horario y cómo seguir la ceremonia de los Emmy

En total, 64 producciones y actuaciones de 22 países competirán en 16 categorías. La ceremonia se realizará este lunes en Nueva York y será conducida por el actor estadounidense Michael Urie.

La gala comenzará a las 19, hora de la Argentina. Hasta el momento, no se anunció una transmisión televisiva ni una plataforma de streaming para verla en vivo desde el país. Los resultados, las imágenes y los principales momentos podrán consultarse en el sitio oficial de la Academia Internacional de Televisión, iemmys.tv, y en sus redes sociales.