Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón ofrece formación gratuita y de alto nivel, con alumnos que acceden a compañías y escuelas del exterior. Su carrera de danza impulsa entre tres y cuatro producciones anuales y cuenta con convenios educativos y equipos de acompañamiento.

En pleno centro porteño, dentro del Teatro Colón, funciona una de las escuelas de ballet más reconocidas de América Latina. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISAT) formó a figuras de trayectoria internacional como Julio Bocca y Marianela Núñez, además de intérpretes que desarrollaron sus carreras en el Ballet del Colón.

La institución, dirigida por Marcelo Birman y con distintas orientaciones artísticas, ofrece formación completamente gratuita. Su carrera de danza mantiene una larga tradición y prepara a jóvenes que participan en concursos internacionales e ingresan a compañías y escuelas de otros países.

Una formación de ballet gratuita dentro del Teatro Colón

Sabrina Streiff, actual regente de la carrera, estudió en el Instituto y fue designada en el cargo en 2019, tras haberlo ocupado durante dos años en una etapa anterior. Durante la pandemia, los alumnos continuaron las clases de manera virtual, en espacios muy diversos de sus hogares.

"El regreso planteó la dificultad de revertir sus efectos en una actividad que es grupal y espacial. Los alumnos habían continuado con sus cursos de manera virtual pero en un gran abanico de posibilidades: en algún hogar tomaban la clase de danza en una sala acondicionada por el papá; en otros casos, en la cocina", contó Streiff.

Luego de ese período, uno de los objetivos fue ampliar las oportunidades de práctica escénica. Actualmente, los estudiantes participan en entre tres y cuatro obras por año, casi todas en la sala principal del Teatro Colón. Algunas producciones reúnen a alumnos de música y lírica, además de los de danza, y convocan a un público numeroso.

La tradición artística y la experiencia de subir al escenario

Streiff destacó que los estudiantes obtienen premios en concursos internacionales de ballet y son convocados por compañías y escuelas del exterior. Según explicó, algunos bailarines varones reciben ofertas antes de completar sus estudios en el Instituto.

La regente atribuyó el nivel de la formación a una tradición de excelencia y a la posibilidad de estudiar dentro del propio teatro, donde los alumnos pueden observar de cerca el trabajo escénico y la construcción de los personajes. Ella misma recuerda su primera vez sobre las tablas: cursaba primer año y representó a uno de los integrantes del séquito de Von Rothbart en El lago de los cisnes.

La historia de la danza en el país también forma parte de esa tradición. En el siglo XIX había espectáculos de colectividades españolas e italianas y llegaban compañías extranjeras. Con la creación del Ballet del Colón se incorporaron maestros de Francia, Rusia e Italia. Entre los artistas que trabajaron durante meses en el país, Streiff mencionó a Serge Lifar, George Balanchine y Jack Carter, quien montó para el teatro el primer Lago de los cisnes.

Qué aporta la danza clásica más allá de una carrera profesional

Frente a la idea de que el ballet es una disciplina rígida, Streiff sostuvo que se trata de un arte diverso y en evolución. También señaló que la formación puede ser valiosa aunque un alumno no llegue a dedicarse profesionalmente a la danza.

"Pero aunque no llegue a ser un profesional de la danza, en el Instituto aprendió coordinación, estabilidad, flexibilidad, dominio del movimiento, musicalidad, expresividad, trabajo en equipo, disciplina. No es poco", afirmó.

Sobre las expectativas de los estudiantes, indicó que ingresar al Ballet del Colón sigue siendo una meta importante, aunque algunas familias también piensan en becas y concursos en el exterior. Streiff advirtió que esas experiencias pueden implicar gastos de viaje, alojamiento y clases, y pidió a las familias acompañar a los chicos con calma y sin generar falsas expectativas.

Apoyo pediátrico y convenios para continuar los estudios

Entre los avances recientes, el Instituto incorporó un pediatra y un equipo psico-socio-educativo. Además, desde 2027, los alumnos podrán cursar los últimos años de la primaria mediante un convenio con el Colegio Roca, ubicado a cincuenta metros del ISAT.

Para la educación secundaria, también se informó la existencia de otro convenio con colegios de ese nivel.