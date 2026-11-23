Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

José María Muscari presentará su obra número 71 el 21 de enero de 2027 en el Teatro Picadilly, con diez figuras populares y entrada a la gorra. La propuesta coincide con sus 30 años de trayectoria y busca que el costo no sea un impedimento para ir al teatro.

José María Muscari estrenará Fondo de olla el jueves 21 de enero de 2027 en el Teatro Picadilly, ubicado en la avenida Corrientes 1524. La obra tendrá entrada a la gorra: cada espectador podrá decidir cuánto quiere o puede pagar al finalizar la función.

El espectáculo reúne a diez figuras populares y será la obra número 71 del director. Además, formará parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria.

Un elenco de diez figuras en el Teatro Picadilly

El elenco está integrado por Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo y Margarita Jungwa Lee. La propuesta combina vedettes, artistas con una extensa trayectoria teatral y figuras de la televisión.

El público podrá ingresar a la sala sin pagar un monto fijo y, una vez terminada la función, aportar lo que quiera o esté en condiciones de abonar. La iniciativa busca que quienes no puedan comprar una entrada también tengan la oportunidad de disfrutar de una obra.

La apuesta de Muscari por el teatro a la gorra

“La idea se me ocurrió como un deseo de recuperar, en un punto, algo de la fiesta popular del teatro para todo el mundo y que los condicionamientos económicos no sean una barrera a la hora de poder elegir disfrutar de una obra de teatro”, explicó Muscari.

El director destacó la combinación de una modalidad de acceso popular con una producción profesional y un elenco conocido. “Me parecía que estaba buena la combinatoria de que sea a la gorra, pero que a la vez sea profesional y que, por primera vez, sea a la gorra con famosos. Hubo muchas experiencias de teatro a la gorra, pero no con un elenco de famosos”, señaló.

Según contó, todos los artistas aceptaron participar. La obra los invita a volver al escenario y a revisar sus historias personales y el lugar que ocuparon en el mundo del espectáculo.

Qué significa estar en el fondo de la olla

La pieza parte de las trayectorias de sus diez protagonistas para plantear una reflexión colectiva alrededor de una pregunta: qué significa estar en el fondo de la olla. La expresión propone distintas interpretaciones: en una comida, lo que queda al fondo puede concentrar los sabores y ser lo más rico, pero también puede representar aquello que se quemó, quedó relegado o necesita volver a ponerse en movimiento.

Desde ese juego de sentidos, cada artista compartirá momentos de popularidad y etapas en las que sintió que había quedado fuera de escena. La obra busca recuperar esas experiencias y presentar el fondo no como un lugar de descarte, sino como un posible punto de partida para volver a salir a flote.

“Es una obra que escribí a la medida de ellos, con aportes de ellos y, sobre todo, con la interrelación de lo que les pasa con el tema en sí de la obra”, detalló Muscari. Por ese motivo, antes de avanzar con el proyecto necesitaba contar con la aprobación de todo el elenco.

La primera lectura del libreto confirmó el entusiasmo de los artistas. “Estuvo buenísimo, muy divertido. Los diez están muy a favor del proyecto, muy copados y muy felices”, destacó el director.