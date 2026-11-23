El periodista sostuvo que el Gobierno de Javier Milei buscaría mantener el dólar bajo control, incluso a costa de una recesión más profunda. También anticipó que los despidos podrían acelerarse de acá a fin de año.

Rolando Graña advirtió sobre la presión cambiaria y el deterioro social que, según su análisis, enfrenta el Gobierno de Javier Milei. En su editorial en GPS, sostuvo que el oficialismo intentaría evitar una devaluación y mantener el dólar bajo control, aunque eso implique profundizar la recesión.

“¿Ustedes se imaginan a Milei devaluando? No. ¿Por qué? Porque el dólar barato, más allá de si hay o no elecciones PASO, sí te puede ganar en primera vuelta. El dólar barato es lo único a lo que se puede aferrar Milei para intentar ganar las elecciones del año que viene”, analizó.

El dólar y la estrategia económica del Gobierno

Graña consideró que la Casa Rosada podría priorizar el sostenimiento del tipo de cambio por encima de otros indicadores económicos. “Va a hacer lo que sea, incluso inducir una recesión todavía mayor en la Argentina, para mantener ese dólar barato, ese dólar que ahora está en 1600”, afirmó.

Para describir la tensión cambiaria, el periodista recurrió a una comparación con El Coyote y el Correcaminos: “¿Se acuerdan en los viejos dibujitos animados cuando tenían una bomba y se empezaban a pasar la bomba a ver a quién le explotaba? Bueno, la devaluación es eso. Es una bomba de tiempo que está activada”.

Entre los factores que alimentan la presión, mencionó la devaluación de Brasil y el atraso del tipo de cambio argentino frente al de otros países con los que comercia. Sin embargo, sostuvo que ningún actor quiere asumir el costo político de una corrección cambiaria. “Nadie quiere comerse la devaluación”, resumió.

Inflación, elecciones y el costo de una devaluación

El conductor también planteó que Milei buscaría postergar un salto del dólar porque una depreciación más profunda podría trasladarse a los precios y generar un nuevo repunte inflacionario. “El problema es que si la devaluación se profundiza, eso pasa a la inflación y eso pondría en crisis, como ya puso en otros momentos, la imagen de Milei”, señaló.

En relación con las elecciones de 2027, Graña afirmó que, a su entender, la campaña oficialista se apoyaría en la defensa del dólar controlado. “La campaña electoral se va a basar en decir 'yo tengo el dólar controlado, si vienen los kusas, los peronistas, los radicales, los otros, los orcos, va a volar el dólar y ahí sí va a haber una crisis'”.

En esa línea, volvió sobre la imagen de la bomba y sostuvo: “La bomba de tiempo es la bomba de la devaluación y se la pasan. O sea, Milei la quiere demorar, le quiere poner una mecha cada vez más larga para que le explote a otro, no a él”.

Graña anticipó más despidos de acá a fin de año

Por último, el periodista vinculó la estrategia económica con la situación social y anticipó un panorama complicado para los próximos meses. “Se van a acelerar los despidos de acá a fin de año”, advirtió, al referirse al desempleo y a las personas que no encuentran una salida a la crisis.

También cuestionó lo que considera la postura del Presidente frente a las dificultades sociales: “Sobre la crisis social, el presidente ya parece estar jugado y dice: 'Bueno, ¿saben qué? La crisis social, para mí, no existe'”. Como cierre, reiteró sobre Milei: “Lo único a lo que se aferra es que el dólar se mantenga más o menos controlado”.