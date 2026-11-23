Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:40 p. m. · 1 min de lectura

La conductora y la cocinera discutieron durante una preparación en Almorzando con Juana. El intercambio incluyó reproches y una queja de Viale al aire.

Juana Viale y Jimena Monteverde protagonizaron un tenso cruce durante la última emisión de Almorzando con Juana, que se realizó el domingo por la mañana. La discusión ocurrió mientras preparaban unos cuadraditos cítricos frente a cámara.

Mientras Monteverde explicaba el procedimiento, Viale la interrumpió y le dijo: "Jimena ya sé que tenemos pocos tiempo pero vas tan rápido. Yo voy tan zen, tan despacio".

El intercambio durante la preparación

La cocinera respondió: "Acato las órdenes que me dicen. Si vos no querés acatar órdenes, hacelo a tu tiempo". Entonces, la conductora expresó: "¡Estoy harta de acatar órdenes!".

Más tarde, al ponerle glasé al bizcochuelo, la preparación se derramó sobre la mesa. Viale preguntó: "¿Por qué pasó esto? Viste cómo estaba, no me dijiste que no le pusiera tanto jugo". Monteverde contestó: "No te veo mi amor".

Al rato, la cocinera le recriminó: "¡Seguí haciendo cagadas!". En el programa también participaron el actor Franco Masini, las actrices Rochi Hernández y Leonor Benedetto, el chef Salé y el humorista Carna.