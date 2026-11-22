El encuentro creado por Soledad Pastorutti reunió a unas 35 mil personas en su primera jornada en el Parque de la Ciudad. Abel Pintos, Cazzu, Nati Pastorutti, el Chaqueño Palavecino y referentes del folklore compartieron cuatro escenarios y una extensa celebración musical.

República Folklore tuvo un debut multitudinario en el Parque de la Ciudad: unas 35 mil personas asistieron a la primera jornada y, según la venta de entradas, el domingo convocó a una cantidad similar. El festival impulsado por Soledad Pastorutti desplegó cuatro escenarios, espacios para bailar y propuestas de música y gastronomía criolla.

La jornada comenzó con una escena que resumió el espíritu del encuentro. Mientras Cuti y Roberto Carabajal interpretaban La sachapera, un hombre que estaba sentado junto a su muleta se levantó para sumarse a una de las rondas de baile que se formaban por el predio. La letra del clásico recuerda: “Con la chacarera doble se curan todas las penas”.

Soledad Pastorutti impulsó un festival federal en Buenos Aires

En el escenario Pampa, de formato más íntimo, Nati Pastorutti recorrió clásicos del folklore, entre ellos Pedro canoero, de Teresa Parodi. Desde allí invitó a tocar el bombo a Fran, un chico de unos siete años, oriundo de Los Juries, Santiago del Estero. El niño subió y tocó un solo ante el público.

También hubo zambas bailadas entre la multitud y música hasta la madrugada. Abel Pintos, que cantó mientras una pareja seguía la danza, observó emocionado a los asistentes al terminar el tema y expresó: “Éste es un día histórico. Estoy agradecido de formar parte de esta página que empieza a escribirse”.

Cuatro escenarios y propuestas de música y cultura popular

La propuesta combinó una pista de baile, un DJ, una pulpeña con comida criolla y música en vivo, un patio de empanadas y un espacio para tomar ferné. También hubo exhibición de ponchos y la muestra fotográfica De Usuaria a La Quiaca. El público pudo llevar sillas y mates, y muchos se quedaron hasta después de las dos de la mañana.

Tras un recital de una hora y media, Soledad repasó canciones como A don Ata y Brindis, revoleó el poncho y compartió un fogón criollo con Lucía Ceresani para interpretar Pilchas gauchas. Sobre el futuro del festival, señaló: “Hace años que tengo este festival en mi cabeza” y agregó: “Todavía no puedo decir si es un éxito. El éxito es que se mantenga en el tiempo, pero arrancamos muy bien”. También dijo que su padre, Omar, quien atraviesa un deterioro cognitivo, estaría orgulloso de poder vivirlo.

Cazzu llevó su identidad jujeña al escenario principal

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Cazzu, quien se presentó con una frase directa: “Hola soy Julieta, me dicen Cazzu y hago mis canciones”. La artista llegó acompañada por el ballet femenino Atahualpa Yupanqui, de Córdoba, con bombos y boleadoras.

El repertorio incluyó canciones propias y carnavalitos con bases de trap, como Jujuy estrellado, además de temas pensados para conectar con el público folklórico. Cazzu, que publicó el disco Latinaje y ya pasó por festivales como Jesús María y Cosquín, afirmó: “El trap pasó de moda, pero la música sigue”. Su espectáculo se apoyó en su identidad jujeña, una orquesta y referencias a sus comienzos cantando folklore con su padre.

Homenajes y referentes del folklore argentino

Nahuel Pennisi homenajeó a Mercedes Sosa en uno de los escenarios principales y destacó el mensaje de hermandad de la cantora. Entre el público estaba su nieto, Agustín Matus, quien agradeció el tributo y expresó su deseo de que en una próxima edición haya una presencia mayor de la artista.

El dúo mendocino Orozco Barrientos llevó su sonido cuyano al escenario ubicado bajo la montaña rusa del Parque de la Ciudad. Fernando Barrientos describió el vínculo con el género: “Es un momento donde asirse a las canciones folclóricas es como una tabla de salvación, es encontrar algo con lo que identificarse”. Tilín Orozco, por su parte, señaló: “De todas maneras el folklore en las provincias está latente. Es muy bueno que se reúnan acá todos los estilos de música popular argentina. Para mí, es un momento hermoso y de felicidad. Creo que algo está por terminar y algo nuevo viene”.

El cierre estuvo a cargo del Chaqueño Palavecino. Después, músicos de distintos escenarios, entre ellos Los Nombradores del Alba, Por Siempre Tucu, Los de Imaguaré, Los Alonsitos, Los Tekis y Los Tabaleros, se reunieron con la banda de Soledad para interpretar clásicos del folklore. El final llegó con la chacarera Entre a mi pago sin golpear, mientras el público cantaba, saltaba y agitaba sus ponchos.