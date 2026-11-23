Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:37 p. m. · 2 min de lectura

Marta Fort negó tener un vínculo sentimental con Pablo Migliore tras la viralización de imágenes de ambos en una fiesta. El gesto del exfutbolista con su alianza matrimonial generó especulaciones.

Una salida nocturna de los participantes de MasterChef Celebrity terminó desatando una verdadera revolución en las redes sociales. Los protagonistas fueron Marta Fort, hija del recordado empresario Ricardo Fort, y Pablo Migliore, exarquero de Boca Juniors, quienes fueron filmados muy cerca y abrazados durante una fiesta.

Todo ocurrió en Tropitango, el reconocido boliche de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre, donde varios integrantes del reality de Telefe se reunieron para disfrutar de un espectáculo de Mala Fama, la banda liderada por Hernán Coronel, también participante del programa.

Durante la noche, Marta Fort y Pablo Migliore aparecieron conversando, riéndose y compartiendo momentos de complicidad. Sin embargo, hubo un detalle que terminó encendiendo la polémica: el exfutbolista realizó un gesto con su anillo de casamiento que no pasó inadvertido.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron, Migliore parece simular que se quita la alianza matrimonial y la arroja hacia el público. La escena provocó una catarata de comentarios y especulaciones sobre un posible romance.

La situación generó todavía más repercusión porque Migliore lleva 18 años casado con Natalia Brucki, mientras que Marta Fort acaba de anunciar su separación de Juan Manuel Ramírez, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía algunos meses.

La hija de Ricardo Fort había confirmado recientemente su soltería a través de Instagram, donde explicó que su relación había llegado a su fin, aunque evitó profundizar sobre los motivos.

Pero cuando los rumores comenzaron a multiplicarse, Marta decidió salir a aclarar la situación.

A través de un comentario en redes sociales, la joven desmintió que exista un romance con el exarquero y respondió con humor: "Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que es mi chongo".

Además, explicó que Migliore es muy divertido y que aquella noche estuvieron acompañados por varios compañeros de MasterChef Celebrity, con quienes mantienen una excelente relación.

Entre los presentes también estuvieron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros famosos.

De esta manera, Marta Fort intentó ponerle punto final a las especulaciones y dejó en claro que la cercanía registrada en las imágenes no significa que exista una relación amorosa.

Sin embargo, el polémico gesto de Migliore con su alianza matrimonial continúa generando comentarios y opiniones divididas entre los seguidores del programa.

Por ahora, lo único confirmado es que ambos compartieron una noche de diversión junto a sus compañeros y que Marta negó cualquier vínculo sentimental.

¿Fue simplemente una broma entre amigos o hubo un gesto que se prestó a demasiadas interpretaciones? El video sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. C5N +2