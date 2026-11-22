En una jornada de baja audiencia, PH, podemos hablar fue lo más visto con 6,1 puntos, aunque cayó 2,1 respecto de la emisión anterior. El Trece se ubicó primero entre los canales, por una décima sobre Telefe.

El tercer sábado de noviembre, en medio de un fin de semana largo, dejó cifras bajas en la televisión abierta. PH, podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, encabezó el rating con 6,1 puntos en su primera parte, más de dos puntos por debajo de lo habitual y 2,1 menos que en la emisión anterior.

La segunda parte del programa quedó en el segundo lugar, con 5,1 puntos. En esta edición participaron Walas, cantante de Massacre; la periodista Sandra Borghi; la actriz y bailarina Laurita Fernández; el artista Flavio Mendoza y Anita Espósito, productora y figura del streaming, además de hermana de Lali.

Rating del sábado: Pasapalabra y Tierras compartieron el tercer puesto

El podio se completó con Pasapalabra, el ciclo de juegos e interés general de Iván de Pineda, que retomó su emisión diaria de lunes a domingo y promedió 3,7 puntos. La misma cifra obtuvo Tierras, el programa gastronómico de Germán Martitegui.

La familia Ingalls cerró el Top Five con 3,6 puntos y quebró la hegemonía de Telefe en los primeros puestos. La serie desplazó a Todo sigue igual, el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, que había liderado la tabla interna de su canal el sábado anterior y esta vez bajó de 3,9 a 2,5 puntos.

La noche de Mirtha mejoró su audiencia en El Trece

Juana Viale mejoró sus números con La noche de Mirtha: el programa registró 2,8 puntos, cuatro décimas más que en la emisión previa, en su nuevo horario de las 22.30. La mesa estuvo integrada por los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte, la actriz Rocío Marengo y Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En América, el programa más visto fue Pasión de sábado, con 1,3 puntos de promedio. En El Nueve lideró Con estilo, con 0,8. Net encabezó su jornada con Cine Club y la película Venganza ciega, que marcaron 0,4 puntos. En Canal 7, ex Televisión Pública, se impuso Se siente Argentina, también con 0,4. La ex señal Bravo, rebautizada como Alpha TV, tuvo su pico con La búsqueda, que alcanzó 0,1.

El Trece quedó primero en la medición general de canales

La competencia general entre señales tuvo un cambio en las posiciones habituales de los sábados: El Trece lideró con 3,4 puntos, una décima por encima de Telefe, que marcó 3,3. América conservó el tercer puesto, con 1,1, seguido por El Nueve, con 0,6. Más atrás quedaron Net, con 0,2; Canal 7, con 0,1, y Alpha, que cerró con 0.

Este domingo 22 de noviembre regresará MasterChef Celebrity con la gala de beneficios. Los mejores participantes de la semana cocinarán por una medalla dorada y otra plateada, con el objetivo de continuar en competencia.