La cantante y el baterista de Liily celebraron su boda en una residencia privada de Palm Springs, rodeados de familiares y amigos. La ceremonia también reunió a integrantes de la familia Cyrus tras años de distanciamiento.

Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron en una ceremonia íntima al aire libre en Palm Springs, California. La cantante y el baterista de la banda de rock Liily dieron el sí después de cinco años de relación, en una celebración que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

La boda se realizó en una residencia privada y tuvo lugar seis años después del divorcio de Cyrus con Liam Hemsworth. La artista, que este lunes cumplirá 34 años, y Morando, de 28, eligieron una ceremonia de perfil reservado.

Cómo fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

El enlace se celebró bajo un gran arco decorado con flores blancas. Cyrus lució un vestido blanco satinado, de mangas largas, espalda descubierta y una extensa cola; Morando, en tanto, vistió un traje negro.

Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah. También asistió su padre, Billy Ray Cyrus, junto a su pareja, la actriz Elizabeth Hurley.

La familia Cyrus, reunida en la celebración

La presencia de Billy Ray Cyrus llamó la atención de los seguidores de la artista, que la interpretaron como una señal de reconciliación familiar. Durante años, Miley y sus hermanos se habían dividido en distintos bandos tras el divorcio de sus padres: algunos apoyaron a su madre, entre ellos la cantante, mientras que otros se mantuvieron junto a su padre.

La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips, con quien Cyrus colaboró en varias oportunidades. Los festejos habían comenzado el viernes por la noche con una cena previa a la boda. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron detalles de la decoración y un menú personalizado con las iniciales de los novios: M+M.

Quién es Maxx Morando y cómo comenzó la relación

Morando mantiene un perfil más bajo que el de su esposa, pero desarrolla su propia carrera en la industria musical. Es baterista de Liily, banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles, y también trabaja como productor.

La música fue uno de los puntos de encuentro de la pareja: Morando colaboró en distintos proyectos de Cyrus y ambos compartieron escenario en octubre de este año en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Allí interpretaron juntos Let's Get Married, canción cuyo título significa «Vamos a casarnos».

La historia de amor comenzó en 2021, cuando amigos en común les organizaron una cita a ciegas. En una entrevista de 2023, Cyrus recordó aquel primer encuentro con humor: «Bueno, fue a ciegas para mí, pero no tanto para él».

Ese mismo año circularon las primeras fotografías de ambos juntos. En 2023 hicieron su primera aparición oficial como pareja durante un desfile de Versace en Los Ángeles y, desde entonces, mantuvieron buena parte de su relación lejos de la exposición mediática.

El compromiso de Miley Cyrus y Maxx Morando

El compromiso se conoció en diciembre de 2025, cuando Cyrus asistió a la presentación de Avatar: Fuego y ceniza con un llamativo anillo de diamantes. Más tarde, Morando contó que le había propuesto matrimonio durante unas vacaciones en Japón, en un jardín de Kioto.