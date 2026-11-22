Artistas argentinos e internacionales publicaron álbumes, reediciones y ediciones especiales en vinilo durante 2026. El formato también registró fuertes ventas en el Reino Unido y convocó a distintas generaciones de oyentes.

Elegir un disco, retirarlo con cuidado de su funda y sostenerlo por los bordes para evitar marcas. Después, apoyarlo en el tocadiscos, bajar la púa y dejar que el pequeño crujido dé paso a la música. Ese ritual, que durante años pareció relegado por los CDs y las plataformas digitales, volvió a ocupar un lugar destacado en la industria musical.

En plena era de Spotify y YouTube, con millones de canciones disponibles desde el celular, el vinilo recuperó protagonismo y se convirtió otra vez en un objeto de deseo para coleccionistas, melómanos y nuevas generaciones. Durante 2026, artistas argentinos e internacionales apostaron por el formato con lanzamientos, reediciones y ediciones especiales.

Charly García, Cerati y los clásicos argentinos en vinilo

Uno de los lanzamientos destacados del rock nacional fue la primera edición en vinilo de 60x60, el proyecto que Charly García presentó en 2011 para celebrar sus 60 años. La edición aniversario salió el 23 de octubre, el día en que el músico cumplió 75 años, y reúne los registros de los tres conciertos conceptuales que ofreció en el Teatro Gran Rex con su banda, The Prostitution: La vanguardia es así, Detrás de las paredes y El ángel vigía.

La colección incluye seis vinilos de 180 gramos, distribuidos en tres álbumes dobles, además de un libro con fotografías y material gráfico. En aquellos shows participaron invitados como Fito Páez, Pedro Aznar, Nito Mestre y Juanse.

A dos décadas de su lanzamiento original, el álbum con el que Gustavo Cerati regresó a un sonido más guitarrero tuvo una nueva edición en vinilo. Publicada el 13 de noviembre, la versión remasterizada también llegó en CD, con arte gráfico renovado. El disco incluye canciones como Crimen, Adiós, La excepción y Lago en el cielo. La remasterización estuvo a cargo de Adam Ayan, bajo la supervisión de Tweety González y Héctor Castillo.

Reediciones de rock nacional y una edición limitada

El 20 de noviembre llegó a las disquerías una nueva edición de La mosca y la sopa, el álbum de Los Redondos publicado en 1991. La versión argentina en vinilo de 180 gramos cuenta con audio remasterizado y conserva el arte gráfico original de Rocambole.

También volvió Mar, el álbum que Leo García publicó en 2001. A 25 años de su lanzamiento, el trabajo tuvo su primera edición en vinilo, en una versión especial de color azul. Producido por Cerati, es uno de los discos más recordados del músico e incluye canciones como Morrissey.

Por su parte, Lali y Miranda! presentaron su proyecto conjunto en una edición limitada de 500 vinilos.

Trueno y las figuras internacionales apuestan al formato físico

El rap argentino también se sumó a la tendencia. En noviembre, Trueno publicó TURR4ZO, su cuarto álbum de estudio, en una edición de vinilo negro de 140 gramos, lanzada por Sony Music. El LP incluye un inserto interior y las 14 canciones del trabajo original.

Entre los artistas internacionales, el exintegrante de One Direction fue uno de los protagonistas del mercado. Su cuarto álbum solista, publicado en marzo, superó las 75.000 copias en vinilo en el Reino Unido y logró el mayor debut semanal en ese formato para un artista británico en lo que va del siglo.

La cantante estadounidense también se destacó con su tercer álbum de estudio: vendió más de 27.000 unidades en vinilo en el Reino Unido durante su primera semana. A su vez, la banda liderada por Damon Albarn publicó su nuevo trabajo en febrero y se ubicó entre los diez discos más vendidos en ese formato en el ranking británico de 2026.

El vinilo sostiene su público en las listas británicas

El regreso discográfico del grupo surcoreano también tuvo una edición en vinilo, que ingresó entre los diez discos más vendidos de ese formato en el Reino Unido durante el año. El ex Beatle, por su parte, sumó un nuevo álbum con versión física y volvió a aparecer en los rankings, una señal de que el formato conserva seguidores de distintas generaciones.

Mientras las plataformas digitales siguen transformando la manera de descubrir y escuchar canciones, el vinilo demuestra que todavía hay quienes prefieren disfrutar de la música sin apuro. A veces, volver a poner un disco también es una forma de reconectarse con lo que se escucha.