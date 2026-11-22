A los 66 años, el comunicador conduce nuevos ciclos de televisión y radio desde Villa General Belgrano, Córdoba. También organiza retiros y viajes, mientras sostiene un mensaje centrado en la libertad personal y la responsabilidad.

Claudio María Domínguez atraviesa una nueva etapa sin plantearse la reinvención como una necesidad. A los 66 años, define su búsqueda desde el alma, el Ser y el «Yo Soy», una noción presente en algunas tradiciones de la India que alude a un estado de conciencia eterno y sin edad.

El comunicador vive en Villa General Belgrano, Córdoba, junto a su pareja, Eliana Bernattá. Desde allí graba sus nuevos programas: «Vos tenés el poder», que se emite por AR12 a la medianoche y por Radio 750 entre las 2 y las 5 de la madrugada.

Además, realiza retiros mensuales en la naturaleza y coordina viajes grupales a destinos que considera exóticos y espirituales, entre ellos India, Egipto, Japón, Bali y China.

De Hacete cargo a Vos tenés el poder

Domínguez condujo «Hacete cargo», su programa sobre espiritualidad, desde 2008 hasta 2012 y nuevamente a partir de 2018. El ciclo se extendió durante 16 años. Ahora eligió otro nombre para transmitir, según explica, una idea ligada a la autonomía y la responsabilidad individual.

“Le puse ese título para expresar la necesidad de hacerse responsable, de no culpar a los demás. Para dejar de decir que fue tu familia, el gobierno, el perro. Ahora le quise cambiar el título. Podría haber sido ‘Hacete cargo recargado’, pero... ¿Por qué le puse ‘Vos tenés el poder’? El mensaje es: ‘No entregues más a nadie la decisión sobre tu vida. No negocies más tu libertad’”.

El conductor también reivindica frases que reconoce como parte de su repertorio habitual: “No negocio mi libertad”; “Aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia” y “Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento, sin mi permiso, sin mi autorización”. Y plantea: “¿Qué parte no entendemos de que debemos ser los dueños de nuestras vidas y no los actores de reparto de los demás?”.

La familia y la experiencia de ser abuelo

Domínguez está en pareja con Eliana Bernattá desde hace 20 años. Juntos tienen dos hijas, Amma, de 18 años, y Devi, de 15. También es padre de Cristian, de 40, y Gabriel, de 37, hijos de una relación anterior. Los dos son médicos: el mayor es gastroenterólogo y hepatólogo, mientras que el menor trabaja como intensivista en Uruguay.

Al hablar de la profesión de sus hijos, señaló que la medicina requiere respuestas concretas ante situaciones críticas. “Eligió terapia intensiva, lo que es muy jodido porque trabaja con la vida y la muerte en cada momento. Entonces, como me dice siempre, cuando hay que operar, la operación es lo que salva una vida. Si hay una peritonitis, una apendicitis, no le podemos decir al paciente que haga reiki”.

Sus hijos mayores lo convirtieron en abuelo de Tomás y Sol, ambos de 5 años, y Alma, de 2. Sobre la crianza, describió diferencias entre su experiencia con sus hijos varones y sus hijas: “Mi experiencia de paternidad fue mucho más fácil con los dos varones que con las dos nenas. Con los chicos fue sencillamente un paraíso gozoso. Con las dos niñas es una prueba diaria. Lo que no impide el amor incondicional y la práctica con estas maestritas divinas que vienen al planeta a desafiar tus convicciones”.

La espiritualidad como respuesta a los conflictos actuales

Consultado sobre la posibilidad de que alguno de sus hijos rechazara sus enseñanzas, Domínguez respondió que su mirada sobre la paternidad cambió con los años. “Si alguien me preguntara si es bueno traer hijos al planeta, yo le diría que no hasta que no esté en un estado de conciencia más elevado. Ser padre es una maravilla, pero le diría que no los traiga al mundo hasta que no esté divinamente consciente. Un padre consciente cría un hijo consciente. Un padre dormido, hecho pelota, cría un hijo hecho pelota. Además, hace que la especie agonice de ignorancia en lugar de mejorar. Ese es el único cambio de mi visión de la paternidad de mis 20 a mis 50, cuando tuve a las dos nenas”.

Para el comunicador, la espiritualidad puede contribuir a transformar el mundo si el cambio empieza en las personas y se extiende a sus familias. “Empieza por tres personas, por su mundo, por una armonía familiar y luego se contagia al hijo del hijo y al pariente, y comienza a transformarse algo en el mundo. No se necesita que mucha gente cambie. Si el 10 por ciento del planeta aprendiera a meditar, vibraríamos mucho más alto”.

Ante los conflictos globales, el cambio climático, las guerras y las manifestaciones violentas en Europa, sostuvo que la espiritualidad conduce al amor, la dicha y la sanación. También expresó una fuerte crítica hacia quienes desestiman esa dimensión: “Así que todo aquel que desprecie o menosprecie el término espiritual en función de su intelectualidad, de su currículum, demuestra que está muerto en vida”.

Una trayectoria entre la televisión y las entrevistas

La exposición pública de Domínguez comenzó cuando tenía 9 años y participó en «Odol Pregunta», programa conducido por Cacho Fontana. Allí ganó al responder preguntas sobre mitología griega y grecorromana. En 1994 volvió a quedar en el centro de la atención por sus guiones para la serie «La marca del deseo», emitida por Telefe y considerada disruptiva para su época.

Con los años, también entrevistó a personalidades de distintos ámbitos, entre ellas el papa Juan Pablo II, Sai Baba, la Madre Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, Paul McCartney, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Gabriel García Márquez, René Favaloro y Ernesto Sábato.