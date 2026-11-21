La conductora dijo que entiende a Marta Fort y a su expareja tras el final de una relación de cinco meses. También se refirió a las diferencias en el ritmo de vida y a los gastos de una cena.

Moria Casán analizó la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez y sorprendió al evitar tomar partido. La conductora sostuvo que comprende a ambos, en medio de la repercusión que generó el final de la relación.

Fort anunció en sus redes sociales que la pareja, que llevaba cinco meses de noviazgo, se había separado. En su comunicado utilizó la palabra "inseguros" y dio a entender que la decisión estuvo relacionada con la actitud de Ramírez. Los comentarios posteriores alimentaron el debate.

Qué dijo Moria Casán sobre la separación de Marta Fort

Al abordar el tema en el programa que conduce, Casán planteó una mirada comprensiva sobre las dos partes. "Yo creo que los dos tienen razón", expresó.

La conductora también habló de los cambios que pueden aparecer en los primeros meses de una relación y al comenzar la convivencia. "Cuando es una pareja nueva los dos están súper enamorados y apasionados y después cuando empieza la convivencia y ven hasta dónde llega el uno y el otro empieza la competencia. Es entendible de parte de los dos".

El elogio a Marta Fort y las diferencias de estilo de vida

Casán elogió a la joven y destacó su personalidad. "Marta es una joven hermosa, con una gran personalidad, que está en su mejor momento", dijo. Además, se refirió a la importancia de que una pareja pueda acompañar el ritmo de vida del otro: "Si vos salís con alguien, tiene que llevar tu ritmo de vida".

Sobre Ramírez, la conductora afirmó: "Lo entiendo perfecto al pibe, es un amor. Tampoco migajea, no puede pagar todas las noches 1500 dólares una cena. Y por más que pueda, él no tiene ganas de eso". Antes, había resumido su postura sobre los gastos con una frase: "Es mucho dinero".

La experiencia personal de Moria Casán

Durante el intercambio, Casán comentó que atravesó situaciones parecidas, aunque no brindó más detalles. "A mí esto me pasó", señaló.

La separación de Fort y Ramírez quedó en el centro de la conversación pública tras el anuncio en redes y las repercusiones posteriores. Con su postura, Moria insistió en que comprende los argumentos de ambos en el final de la relación.