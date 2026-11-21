La conductora se tomará dos semanas de vacaciones y dejaría cuatro programas grabados. Según contó el periodista Santiago Riva Roy, la decisión generó malestar en la producción de los ciclos y derivó en una discusión con Nacho Viale.

Una tensión interna en El Trece tendría como protagonistas a Juana Viale y a la producción de los programas que conduce en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand. Según relató el periodista Santiago Riva Roy, el conflicto combina el cambio de horario de uno de los ciclos con la decisión de la conductora de tomarse vacaciones.

Viale está al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana ante la ausencia de Mirtha Legrand por su estado de salud. De acuerdo con la información difundida por Riva Roy en Bondi Live, la conductora planea tomarse dos semanas de descanso.

Malestar por el cambio de horario de La Noche de Mirtha

Uno de los motivos de la interna sería el nuevo horario de La Noche de Mirtha, que pasó de las 21.30 a las 22.30. Riva Roy afirmó que la producción manifestó su disconformidad: “La producción de Mirtha está molesta con el cambio de horario del programa”.

El periodista también citó un mensaje que, según dijo, recibió sobre el tema: “Molestos estamos nosotros, no estamos contentos”. Sin embargo, de acuerdo con su relato, el principal reproche dentro del canal estaría relacionado con la forma de organizar las grabaciones durante las vacaciones de Viale.

Las vacaciones de Juana Viale y los programas grabados

Según Riva Roy, la conductora dejaría cuatro programas grabados antes de ausentarse durante dos semanas. Esa decisión no habría caído bien en el canal. “Ahora se va de vacaciones dos semanas y tengo entendido que deja 4 programas grabados y eso no gustó”, explicó el periodista.

En ese contexto, Riva Roy aseguró que hubo un ultimátum dirigido a Nacho Viale, responsable de los ciclos: “Hubo un ultimátum a Nacho Viale donde le dijeron que no puede dejar tantos programas grabados Juana”. También sostuvo que recibió comentarios sobre una discusión: “Del canal me cuentan: es una locura y discutieron con Nacho”.

La disputa por los ciclos de Mirtha Legrand

Los programas de los sábados y los domingos ocupan un lugar destacado en la grilla de El Trece. Por eso, las diferencias por el horario y la cantidad de emisiones grabadas generaron repercusiones en torno a la producción de los ciclos.

Por el momento, la información difundida da cuenta de un malestar y de una discusión, pero no precisa si el ultimátum derivará en un acuerdo o en nuevos cambios en la programación.