El actor vio una proyección privada de Yo soy Rocky y se emocionó con la historia detrás de la película de Sylvester Stallone. Su obra ya convocó a casi 300.000 espectadores y regresará a escena en enero, con la ilusión de que Stallone viaje a la Argentina para verla.

Nico Vázquez se prepara para volver a interpretar a Rocky Balboa en enero. Antes de regresar al escenario del Lola Membrives, el actor vio una función privada de Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly sobre el origen del clásico protagonizado por Sylvester Stallone, y contó que terminó con lágrimas en los ojos.

Desde su estreno, el 12 de junio de 2025, el mismo día en que cumplió 48 años, la obra de teatro de Vázquez fue vista por casi 300.000 espectadores. El actor está a punto de encarnar al personaje por 351.ª vez y espera que Stallone pueda viajar a la Argentina para verlo en escena.

Nico Vázquez contó qué sintió al ver Yo soy Rocky

“Me volvió loco. Terminé completamente emocionado, con lágrimas, literalmente. Primero porque la película es fantástica”, dijo Vázquez sobre el filme. Aunque conocía buena parte de la historia por su admiración por Stallone, aseguró que verla recreada le permitió dimensionar cuánto luchó el actor para concretar Rocky.

“Verlas reflejadas en una película, interpretadas, te hace ser más conscientes de todo lo que luchó, todo lo que le costó hacer Rocky”, expresó. También señaló que las escenas del rodaje lo llevaron a pensar en el trabajo que realizan sobre el escenario.

El rodaje de Rocky y las coincidencias con la obra teatral

Vázquez recordó que el equipo de la obra viajó a Filadelfia para filmar en los mismos lugares que aparecen en Rocky. Según relató, algunas de las escenas se grabaron con dificultades y en condiciones que le hicieron sentir una conexión especial con la experiencia de Stallone.

El actor contó que la famosa secuencia en la que Rocky camina con Adrian se rodó en una sola toma, al igual que la versión filmada por su equipo. “Nosotros hicimos una sola toma, porque cuando voy a hacer la segunda, venía un tipo a chorearnos, literalmente. Nos corrió, nos subimos al auto y nos escapamos”, relató.

También comparó los problemas de producción de la película con los que vivieron durante el rodaje en Filadelfia. “Nos pasó lo mismo que se ve que le pasó a Stallone, salvando las distancias, él es el dueño de todo, que tenían bajo presupuesto, y escapaban de la policía porque no tenían los permisos para rodar”, señaló.

La historia de Stallone que más conmovió al actor

Entre los momentos que más lo impactaron, Vázquez mencionó la escena en la que el director John G. Avildsen le pide a Stallone que Rocky abra la puerta y vaya a buscar a Mickey. “Sabía la historia, que era una toma única, pero no sabía que había sido así. Ese momento, bueno, aplaudí, éramos diez y empezaron a aplaudir todos”, recordó.

El otro pasaje que destacó ocurre durante la primera proyección de la película ante el público. También habló de la escena en la que Stallone vende a su perro porque no puede comprar comida y resaltó el trabajo de maquillaje para mostrar el deterioro físico del personaje.

El guion de Rocky y el apoyo de sus productores

La película también acercó a Vázquez a los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff, quienes respaldaron a Stallone cuando el estudio no quería que él protagonizara la historia. El actor recordó que le ofrecieron más dinero por el guion, pero Stallone insistió en interpretar al personaje: “No, soy yo, Rocky soy yo”.

Vázquez contó que vio el filme junto con integrantes del equipo de su obra, entre ellos Mariano Demaría, quien dirige con él, su pareja Dai Fernández y parte del elenco. Para el actor, observar cómo se construyó la película hizo que cada uno pudiera reconocerse en su propio trabajo y en el esfuerzo que demanda llevar adelante un proyecto artístico.

El fanatismo de Vázquez por Stallone es conocido. “Es mi personaje favorito, así como Marlon Brando es mi actor preferido”, afirmó. Antes de llevar Rocky al teatro, incluso había abierto en Palermo Marlon Restó Bar, en homenaje al protagonista de Apocalypse Now.

El actor también mencionó que recibió las memorias de Stallone, The Steps, aunque todavía no pudo empezar a leerlas por sus compromisos laborales. Entre las historias que espera confirmar está la de Butkus, el perro del protagonista, y si algunos detalles que aparecen en la película fueron recreados o se ajustan a lo ocurrido.