Los partidos internacionales de Boca superaron el millón de espectadores en el AMBA y encabezaron los registros de 2026. River se destacó en el torneo local, mientras que las principales ligas europeas quedaron lejos de esas cifras.

Los partidos internacionales de Boca fueron los más vistos del fútbol en 2026, sin contar el Mundial ni los encuentros de la Selección Argentina. Tres cruces del equipo xeneize superaron el millón de espectadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según un relevamiento de audiencias televisivas.

El análisis comparó los 20 partidos de mayor audiencia de cada competencia y contempló la Liga Profesional, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Champions League, la Europa League y los principales torneos europeos. Los datos reflejan una marcada diferencia entre las copas sudamericanas y las ligas del Viejo Continente.

Boca lidera las audiencias de la Copa Libertadores y la Sudamericana

El encuentro más visto del año fue Boca-Cruzeiro, por la fase de grupos de la Libertadores. Transmitido por Telefe el 19 de mayo, alcanzó 1.051.229 espectadores en el AMBA. El segundo puesto quedó para Barcelona de Ecuador-Boca, también por la Libertadores, con 1.036.299 personas, dos semanas antes y por la misma señal.

El tercer lugar fue para Vasco da Gama-Boca, por la Sudamericana. El partido de vuelta de la semifinal, que el equipo argentino ganó en Brasil para avanzar a la final, reunió a 1.020.554 espectadores el 20 de octubre, con transmisión de ESPN. El cuarto cruce más visto también fue un partido de Boca ante Cruzeiro, disputado en Brasil.

Los cuatro encuentros de mayor audiencia de la Libertadores fueron protagonizados por Boca y superaron los 950.000 espectadores. En la Sudamericana, el club ocupó los cinco primeros lugares del ranking, con partidos que pasaron los 700.000 televidentes. El equipo se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro en la final del certamen, en Barranquilla.

River sobresale en el torneo local y queda detrás de Boca en la Sudamericana

En la Copa Sudamericana, el partido más visto de River fue ante Carabobo: reunió a 651.472 espectadores el 15 de abril por ESPN y quedó sexto en la clasificación. Los cinco primeros puestos correspondieron a encuentros de Boca. Muy cerca se ubicó River-Independiente Santa Fe, con 650.657 personas. Otros cruces del equipo, como la visita a Santa Fe y el partido frente a Bragantino, superaron los 500.000 espectadores.

En la Liga Profesional, River ocupó un lugar destacado. El partido ante San Lorenzo, disputado el 10 de mayo, alcanzó 622.527 espectadores y fue el segundo más visto del torneo. El primer puesto quedó para el superclásico del 1 de noviembre, que registró 622.864.

River lideró los cuatro primeros puestos de la audiencia de la liga local, con sus partidos ante Boca, San Lorenzo, Racing y Belgrano, en ese orden. Todos fueron transmitidos por ESPN Premium. El mejor registro del torneo argentino quedó en el puesto 14 al comparar todas las competencias relevadas.

El superclásico fue el partido más visto de la Liga Profesional

Después del superclásico, River-San Lorenzo, River-Racing y River-Belgrano completaron los primeros lugares del ranking local. Boca apareció en la quinta posición con su visita a Independiente, el 25 de octubre. Más abajo quedaron Boca-Newell's, River-Huracán, Boca-San Lorenzo, River-Rosario y Estudiantes-Boca, que ocupó el décimo puesto.

La diferencia con las ligas europeas fue amplia. El partido más visto de esos campeonatos fue Real Madrid-Atlético de Madrid, por la Liga española, con 233.974 espectadores el 22 de marzo por ESPN. Esa cifra equivale a cerca de un tercio de la audiencia del superclásico de la Liga Profesional.

La Champions League supera a las ligas europeas, pero queda lejos de Boca y River

Real Madrid-Atlético de Madrid también ocupó el segundo lugar, con 205.220 espectadores el 20 de septiembre. El tercer puesto fue para Manchester United-Manchester City, de la Premier League inglesa, que reunió a 174.889 personas. Otros cruces de equipos destacados, como West Ham-Arsenal, Manchester City-Arsenal y Liverpool-Manchester City, quedaron algo por debajo de los 150.000 espectadores.

La Champions League registró cifras superiores a las de los torneos nacionales europeos, aunque tampoco alcanzó los números de los partidos más convocantes de los equipos argentinos. Su encuentro más visto fue la final entre PSG y Arsenal, que terminó con triunfo del equipo francés por penales y llegó a 455.806 espectadores. Detrás quedaron Bayern Munich-PSG, con 358.102, y Atlético de Madrid-Barcelona, con 316.831.

En la Europa League, los tres partidos de mayor audiencia tuvieron como protagonista al Aston Villa. El más visto fue ante Freiburg, con 149.178 espectadores, en el encuentro en el que el equipo del arquero argentino Emiliano Martínez se consagró campeón. El cruce ante Nottingham Forest reunió a 107.622 personas, mientras que el tercer lugar fue para Lille-Aston Villa, cuando Martínez todavía atajaba en el club francés.

El relevamiento muestra que el fútbol sudamericano, especialmente cuando juegan Boca y River, genera más audiencia televisiva en el AMBA que las principales competencias europeas. Ni siquiera la Champions League se acercó a los registros de los partidos más convocantes de las copas internacionales disputadas por los equipos argentinos.