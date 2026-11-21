Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 5:10 a. m. · 2 min de lectura

El periodista defendió sus comentarios sobre Chiclayo y respondió a las críticas del alcalde. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los límites del periodismo y el lenguaje utilizado para describir situaciones de pobreza.

Nelson Castro, en el centro del escándalo por sus dichos sobre Perú: anunciaron que pediría disculpas, pero finalmente defendió sus palabras

El periodista argentino Nelson Castro quedó envuelto en una fuerte polémica internacional después de sus comentarios sobre la ciudad peruana de Chiclayo, durante la cobertura de la visita del papa León XIV.

El conflicto comenzó cuando Castro, en una transmisión para TN, describió las condiciones de algunas calles y viviendas de la ciudad, utilizando expresiones como “mugre”, “casas a medio terminar” y “ciudad precaria”.

Sus declaraciones provocaron indignación entre periodistas, autoridades y ciudadanos peruanos, quienes consideraron que sus palabras fueron despectivas y que ofrecieron una imagen injusta de una ciudad con una importante historia cultural y religiosa.

La decisión que había trascendido

El miércoles 18 de noviembre, durante el programa Primicias Ya, el periodista Santiago Sposato aseguró que Nelson Castro tenía previsto pedir disculpas públicamente cuando regresara a Buenos Aires.

Luis Ventura también consideró que Castro debía tener la oportunidad de explicar sus declaraciones y reconocer el malestar que habían provocado.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo diferente.

Nelson Castro rompió el silencio y ratificó sus declaraciones

Este viernes 20 de noviembre, durante su programa en Radio Rivadavia, el periodista finalmente habló sobre la controversia y sorprendió al asegurar que no tenía nada que rectificar.

Castro defendió su trabajo periodístico, sostuvo que había mostrado una realidad que observó personalmente y aseguró que también había destacado la hospitalidad y generosidad de los habitantes de Perú.

Además, respondió a las críticas del alcalde de Chiclayo, señalando que sería preferible mejorar las condiciones de las calles antes que cuestionar a quien muestra sus problemas.

De esta manera, lejos de concretar las disculpas que habían trascendido inicialmente, el periodista decidió mantener su postura.

Una polémica que cruzó las fronteras

El episodio abrió un intenso debate sobre los límites del periodismo, la manera de describir situaciones de pobreza y el respeto hacia las comunidades que reciben a corresponsales extranjeros.

Mientras algunos defendieron el derecho de Castro a mostrar las condiciones sociales que encontró, otros cuestionaron el lenguaje utilizado y consideraron que sus expresiones resultaron ofensivas para los habitantes de Chiclayo.

La controversia continúa generando repercusiones tanto en Argentina como en Perú, y dejó una pregunta abierta: ¿mostrar una realidad difícil justifica cualquier expresión o los periodistas deben cuidar especialmente las palabras que utilizan?

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