Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El empresario fue asesinado durante un asalto en Palermo el 2 de noviembre de 2001, el mismo día en que sus hijos mellizos cumplían años. A 25 años de su muerte, Georgina Barbarossa lo recordó con un emotivo homenaje.

La vida de Georgina Barbarossa cambió para siempre el 2 de noviembre de 2001, cuando su pareja, Miguel "El Vasco" Lecuna, fue asesinado durante un violento asalto en el barrio porteño de Palermo. La fecha quedó marcada también por una coincidencia dolorosa: sus hijos mellizos, Juan y Tomás, cumplían años.

Lecuna era empresario y había compartido 26 años de vida con la actriz y conductora. Juntos formaron una familia y tuvieron a Juan y Tomás. Además, él era padre de Lucrecia, fruto de un matrimonio anterior.

El asalto en Palermo en el que murió Miguel Lecuna

Ese día, Lecuna tomó un taxi en Palermo. Durante el trayecto, dos delincuentes lo interceptaron con una camioneta y subieron al vehículo por las puertas traseras. Armados con un cuchillo, lo amenazaron para robarle sus pertenencias.

Según trascendió, el empresario se resistió y se produjo un forcejeo dentro del automóvil. Los atacantes lo hirieron con varias puñaladas y luego arrojaron su cuerpo en la esquina de Gorriti y Sánchez de Bustamante.

Un efectivo policial encontró a Lecuna y dio aviso al SAME. El empresario fue trasladado hacia el Hospital Rivadavia, pero las heridas eran demasiado graves y murió antes de llegar al centro de salud.

La frase de Georgina Barbarossa sobre la muerte de su pareja

La noticia golpeó a toda la familia y, en particular, a Barbarossa, que esperaba reunirse con sus seres queridos para celebrar el cumpleaños de sus hijos. Con el paso de los años, la conductora recordó cómo vivió aquella jornada y la dolorosa coincidencia.

“Yo salí de un estudio de televisión y era el día más feliz de mi vida porque iba a celebrar el cumple de mis hijos. A través del celular le había dicho ‘Vasco es tarde’ y él ya estaba muerto”.

La muerte de Lecuna transformó la vida de Barbarossa y de sus hijos, que eran chicos cuando perdieron a su padre. La actriz volvió a referirse a él en distintas ocasiones y mantuvo presente su recuerdo.

El homenaje de Georgina Barbarossa a 25 años del crimen

En noviembre de 2026, al cumplirse 25 años del asesinato, Barbarossa compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías junto a quien fue su compañero durante más de dos décadas.

“25 años. Parece ayer, parece un siglo”. “25 años Vasquito, te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”. “Gracias por Tomás y Juan. Por Lucrecia”.

El homenaje reflejó el lugar que Miguel "El Vasco" Lecuna ocupa en la historia familiar de Georgina Barbarossa. A pesar del tiempo transcurrido, su recuerdo sigue presente entre sus seres queridos.