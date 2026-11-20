La participante volvió al mercado después de cerrada la compra de ingredientes y tomó espárragos, pese a la advertencia de Wanda Nara. El episodio se viralizó y generó pedidos de expulsión en redes.

Marta Fort quedó en el centro de la polémica en MasterChef Celebrity tras incumplir una de las reglas del certamen durante una prueba. La situación generó el enojo de la conductora, Wanda Nara, y la intervención del jurado.

El episodio ocurrió después de que terminara el tiempo para comprar los ingredientes del desafío. Al advertir que se había olvidado de los espárragos, Fort volvió a ingresar al mercado para buscarlos. Nara le señaló que no podía hacerlo y le tapó los productos, pero la participante se llevó los ingredientes de todos modos. Poco después apareció Damián Betular.

La reacción en redes por la conducta de Marta Fort

El fragmento del programa se difundió rápidamente en redes sociales. Seguidores del ciclo pidieron la expulsión de Fort al considerar que la regla estaba establecida desde el inicio de la competencia. También cuestionaron la reacción del jurado ante lo ocurrido.

Qué dijo la expareja de Marta Fort sobre la ruptura

En otro episodio relacionado con la influencer, su expareja, Juan Manuel Ramírez, habló públicamente sobre la separación y cuestionó sus estilos de vida. El empresario sostuvo que “tenían rutinas y costumbres muy diferentes”.

Ramírez también respondió a dichos previos de Fort sobre su inseguridad y afirmó: “Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”.

Además, se refirió a la relación y expresó: “Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada, me levanto a las 7 de la mañana”.