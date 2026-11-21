Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:15 p. m. · 2 min de lectura

El patrimonio incluye propiedades, vehículos, equipamiento profesional y derechos comerciales. La distribución de la marca Los Palmeras y el resto de los bienes genera interrogantes entre sus herederos.

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, abrió un nuevo capítulo de controversias familiares. A pocos días de su fallecimiento, comenzaron a conocerse detalles de la importante fortuna que acumuló durante más de cinco décadas de trayectoria musical y las posibles diferencias entre sus herederos.

El músico, que falleció el pasado 10 de noviembre a los 75 años, dejó un patrimonio compuesto por propiedades, vehículos importados, dinero, equipamiento profesional y derechos comerciales vinculados a una de las bandas más reconocidas de la cumbia argentina.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, entre los bienes se encuentra una lujosa propiedad en la ciudad de Santa Fe y un importante estudio de grabación conocido como El Galpón, cuyo nombre comercial es Apolo.

También aparecen dos automóviles importados, colectivos utilizados para las giras, equipos de sonido y toda la infraestructura necesaria para desarrollar los espectáculos musicales.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados de la herencia está relacionado con la propiedad de la marca Los Palmeras.

De acuerdo con la información difundida, el 50% de la marca que pertenecía a Marcos Camino quedó a nombre de su hijo Marcos Camino Junior, quien asumió la conducción del proyecto musical. El otro 50% corresponde al histórico cantante Rubén "Cacho" Deicas.

La situación generó interrogantes porque los demás hijos del acordeonista no figurarían en esa distribución de la marca, aunque el reparto del resto del patrimonio deberá determinarse conforme a las disposiciones legales correspondientes.

A esto se suman versiones sobre antiguos distanciamientos familiares que podrían complicar todavía más el proceso sucesorio.

En medio de este escenario, Marcos Camino Junior publicó un mensaje en sus redes sociales que despertó nuevas especulaciones: "Hay muchas cosas que sé, otras que callé; voy a hablar".

Por el momento, no existe confirmación de que las diferencias familiares hayan derivado en una disputa judicial.

Tampoco se conoce una cifra oficial sobre el valor total de la fortuna. Sin embargo, los bienes acumulados durante tantos años de actividad artística permiten dimensionar la importancia económica de la sucesión.

Mientras los seguidores continúan recordando al histórico acordeonista, el futuro de su patrimonio y, especialmente, de la marca Los Palmeras, aparece como uno de los asuntos más sensibles que deberá resolver su familia.