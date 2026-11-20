El humorista canadiense codirigió You Can See Everything, un documental sobre Elizabeth Holmes que llegará a los cines argentinos el 26 de noviembre. A24 impulsa su candidatura a varias categorías de los Oscar, incluida Mejor Película.

Nathan Fielder se convirtió en una de las figuras destacadas del año con el estreno de You Can See Everything, documental de A24 que codirigió junto a Lance Oppenheim. La película llegará a las salas argentinas el jueves 26 de noviembre, luego de que Sony Pictures adquiriera sus derechos de distribución internacional.

El filme sigue a Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa biotecnológica Theranos, y a su familia durante los 34 días previos al inicio de su condena de 11 años de prisión por fraude, en 2023. Tuvo una proyección secreta en el Festival de Cine de Telluride, en septiembre, y luego se presentó el 30 de ese mes en el Festival de Cine de Nueva York.

El documental sobre Elizabeth Holmes busca llegar a los Oscar

En su fin de semana de estreno oficial, el 16 de octubre, la producción recaudó 15 millones de dólares. También consiguió la calificación máxima en Rotten Tomatoes y un promedio de 4,6 estrellas en Letterboxd.

A24 inició una campaña para que la película compita en distintas categorías de los Premios Oscar, entre ellas Mejor Película. La posibilidad de que un documental alcance esa nominación puso el foco en Fielder, un artista que construyó una carrera a partir de un humor difícil de clasificar.

Quién es Nathan Fielder y cómo construyó su estilo

El humorista, actor y guionista canadiense, de 43 años, pertenece a una generación de talentos millennials que desarrolló su carrera en paralelo al crecimiento de internet durante los primeros años de la década de 2000. Su aspecto de pelo entrecano, sus movimientos torpes y su tono de voz casi monocorde acompañan un estilo de comedia incómoda, que lleva al público a preguntarse si lo que ve es real o ficción.

Fielder se graduó en Comercio en la Universidad de Victoria y comenzó a trabajar como guionista en el programa de talentos Canadian Idol. Al mismo tiempo, publicó videos humorísticos en YouTube. A fines de octubre de 2006 subió una serie de sketches a su canal, @nathanfielder, donde ya aparecían rasgos centrales de su trabajo: diálogos absurdos, sátira social y experimentación durante el rodaje.

De los videos de YouTube a Nathan for You

En piezas como Once a Year, Interview y Widget, Fielder partía de situaciones cotidianas, como una reunión entre amigos o una entrevista laboral, y las llevaba hacia lo inesperado. Entre los recursos que utilizaba había una máscara fosilizada, filtros sobre los rostros y montajes con fotogramas fijos.

La repercusión de esos videos lo llevó a sumarse en 2007 a la cadena canadiense CBC, con el segmento de humor Nathan on Your Side. Allí ofrecía ayuda a pequeños comerciantes con dificultades. Años después retomó y amplió esa idea en Nathan for You, ciclo de Comedy Central estrenado en 2013 que tuvo cuatro temporadas.

Uno de los episodios más recordados fue el de Dumb Starbucks. En esa entrega, Fielder ayudaba al dueño de una cafetería de Los Ángeles a evitar la quiebra mediante un cambio de nombre. La producción abrió un local llamado así, con colores y logotipos similares a los de la conocida cadena, y repartió café y comida gratis. El espacio terminó clausurado y Starbucks aclaró que no tenía relación con el establecimiento.

The Rehearsal y los límites entre realidad y ficción

Después de Nathan for You, Fielder estrenó en 2022 The Rehearsal, serie de HBO Max en la que vuelve a interpretarse a sí mismo. La propuesta consiste en ayudar a personas a prepararse para situaciones o problemas de la vida cotidiana mediante ensayos repetidos en réplicas a escala real de casas, oficinas y bares.

Actores contratados recrean las posibles reacciones del entorno de los protagonistas. El método también abre preguntas sobre la ética del documentalista y su intervención en aquello que filma. En la primera temporada, Fielder ocupa el lugar de una mujer que quiere experimentar la maternidad y las cámaras comienzan a seguirlo como padre soltero de un niño. En la segunda, el humorista pilota un Boeing 737 con pasajeros a bordo.

Su incursión televisiva más reciente fue The Curse, comedia oscura de Paramount+ coproducida con Benny Safdie y protagonizada junto a Emma Stone. Ambos interpretan a un matrimonio que realiza un programa de televisión sobre ecología, hasta que la situación se descontrola.

La nueva etapa de Nathan Fielder en el cine

Con You Can See Everything, Fielder suma un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por la mezcla de humor, puesta en escena y realidad. La respuesta del público en las salas argentinas será una de las claves para medir el alcance de una película que aspira a competir por un lugar en la categoría de Mejor Película de los Oscar.