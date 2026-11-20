Tras la muerte de Marcos Camino, trascendieron detalles de sus intentos por recomponer el vínculo con Cacho Deicas. Un mensaje atribuido a uno de los hijos del cantante y un descargo de la pareja del acordeonista reavivaron la polémica.

La muerte de Marcos Camino volvió a exponer la interna que atravesaba a Los Palmeras. En las últimas horas se conocieron detalles de los intentos del histórico acordeonista por reconciliarse con Cacho Deicas, una conversación que no llegó a concretarse antes del fallecimiento del músico.

Camino, fundador de la banda y una de sus figuras centrales, murió el martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. El grupo lo despidió con un comunicado en el que manifestó su “profundo dolor” y pidió respeto por la intimidad de la familia.

Los llamados de Marcos Camino a Cacho Deicas

El periodista Pepe Ochoa contó en el programa LAM que Camino habría intentado comunicarse varias veces con Deicas durante noviembre. Según su relato, buscaba recomponer la relación de cara a un homenaje en los premios Martín Fierro.

De acuerdo con la información difundida en el programa, los hijos de Deicas no respondieron a los llamados y el acercamiento no prosperó. La reconciliación entre los músicos, por lo tanto, no llegó a concretarse.

El mensaje que reavivó la interna de Los Palmeras

La polémica sumó un nuevo episodio cuando Sandra, pareja de Camino, se comunicó con los hijos del cantante para pedir explicaciones por la falta de diálogo. Según el relato de Ochoa, uno de ellos le habría respondido: “No nos contactes nunca más en tu vida”.

Luego, Sandra publicó un descargo en redes sociales en el que cuestionó al entorno de Deicas. “Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible”, escribió, y dejó en evidencia que el conflicto seguía abierto tras la muerte del acordeonista.

Una disputa marcada por diferencias económicas y contractuales

La tensión entre Camino y Deicas se había profundizado en medio de versiones sobre desacuerdos económicos y contractuales. Aunque Los Palmeras despidieron públicamente al músico con un mensaje de respeto, las revelaciones sobre los intentos de acercamiento volvieron a poner la interna bajo la lupa.

Los llamados que no tuvieron respuesta, los mensajes cruzados y el homenaje que quedó pendiente sumaron un nuevo capítulo a la historia del grupo. La posibilidad de una reconciliación entre sus figuras quedó sin concretarse.