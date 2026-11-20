Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El conductor se quejó durante su programa porque las sillas de la emisora quedaban afuera cuando llovía y una de ellas estaba rota. Aclaró que la moza que le llevó un café no era responsable y pidió hablar con el dueño del bar vecino.

Baby Etchecopar protagonizó un tenso momento durante la transmisión de su programa en Radio Rivadavia. El conductor recibió un café de una moza del bar ubicado junto a la emisora y aprovechó la ocasión para reclamar por el cuidado de las sillas del estudio.

El planteo, según explicó, ya estaba pendiente desde hacía días. “Che, ¿te contaron lo de las sillas? Hay que guardarlas cuando llueve”, le preguntó a la trabajadora.

El reclamo de Baby Etchecopar por las sillas

La moza respondió que no se encargaba de esa decisión. Etchecopar elevó el tono, aunque aclaró que el reclamo no estaba dirigido a ella: “Ustedes no están a cargo, pero los que toman café de ustedes toman café en esas sillas. El dueño del bar es un pelotudo. Esas sillas no son del bar, son de la radio”, sostuvo.

Luego, le pidió que transmitiera su mensaje al responsable del local: “Decile al dueño que venga a hablar conmigo, vos no tenés nada que ver”.

La explicación del conductor sobre las sillas rotas

El conductor justificó su enojo por la falta de cuidado de los elementos de trabajo. “Hay que cuidar esas sillas que son las únicas que tenemos”, afirmó. También contó que el estado del mobiliario ya le había generado problemas durante el programa.

“Me da bronca cuando no se cuidan las herramientas de trabajo. Laburamos todos los días. Yo tenía que traer a gente a hablar de la radio y se le caía el culo por la silla rota”, expresó. Así, dejó en claro que su malestar apuntaba al cuidado de las sillas y no a la moza que le llevó el café.

El episodio quedó marcado por el reclamo al dueño del bar vecino y el pedido de guardar las sillas cuando llueve. Etchecopar aseguró que el mobiliario pertenece a la radio y que es necesario conservarlo en buen estado.