Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Durante una entrevista en la televisión española, la cantante habló de la distancia temporal con su pareja por motivos laborales y respondió con humor preguntas sobre su intimidad.

Emilia Mernes habló de su relación con Duki durante una entrevista en el programa español La Revuelta. La cantante explicó que atraviesa unos días a distancia por compromisos de trabajo y respondió con humor las preguntas personales del conductor, David Broncano.

La artista visitó el ciclo de TVE para presentar su nuevo tema, BODYPAINTING. En la charla, contestó las consultas habituales de Broncano sobre dinero y actividad sexual, sin dar mayores precisiones.

Emilia Mernes explicó por qué está distanciada de Duki

Al referirse a la situación con su pareja, Mernes señaló: “Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”. También aclaró que pronto volverá a la Argentina.

Cuando Broncano le preguntó por su frecuencia íntima reciente, la cantante respondió: “Fatal”. Ante la insistencia del conductor para que diera una cifra, se preguntó: “¿Tres o cuatro veces el último mes?”. Luego agregó: “La libido ahora también está repartida con el trabajo”.

La anécdota de Emilia Mernes sobre un objeto que perdió

Entre risas, Mernes contó que perdió en España un objeto personal que había comprado durante su estadía. “Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España... lo perdí, espero que mis papás cambien de canal, habrá quedado en algún hotel”, confesó. También bromeó con que estaba atravesando una especie de luto.

Más allá de las respuestas distendidas, la cantante dejó en claro que la relación con Duki está bien y que la distancia es transitoria. Según explicó, el motivo son exclusivamente sus actividades profesionales.

Una etapa de trabajo y agendas cruzadas

La pareja atraviesa un período de compromisos laborales, con giras, estrenos y viajes. Mernes contó que pronto regresará a la Argentina, mientras que la distancia con Duki se mantendrá solo por unos días.