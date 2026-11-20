Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El documental de Facundo Bartucci recorre el pontificado de Francisco y su etapa como obispo de Buenos Aires. Con foco en la cuestión social, la película repasa las ideas que marcaron su trayectoria.

Recen por mí: La historia de Francisco propone un recorrido por los ideales que guiaron a Jorge Bergoglio como cura, obispo y Papa. El documental, dirigido por Facundo Bartucci, se concentra en su pontificado y en su etapa al frente de la Iglesia porteña, en lugar de reconstruir su vida completa.

La película tuvo su estreno argentino en la competencia del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un año antes de su llegada a las salas. Para quienes conocen la trayectoria de Bergoglio, el filme quizá no aporte revelaciones, pero ofrece una mirada centrada en sus convicciones y en los temas que marcaron su labor.

El documental de Francisco pone el foco en la cuestión social

Bartucci es hijo del oftalmólogo que atendía a Bergoglio en Buenos Aires y, más tarde, tuvo la oportunidad de conversar con él en el Vaticano. El director imaginaba una película organizada en tres etapas, pero la enfermedad del Papa modificó el proyecto previsto.

Para construir el relato, reunió material proporcionado por el Vaticano y archivos de la etapa argentina de Bergoglio. La preocupación por los sectores pobres y los migrantes ocupa un lugar central, junto con sus reflexiones sobre la crisis social, tanto en el país como en el mundo.

Las homilías de Bergoglio y su llegada al papado

El período de Bergoglio en Buenos Aires aparece atravesado por sus homilías en la Catedral Metropolitana. Entre las imágenes se ven a los expresidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde mientras escuchan los mensajes desde el púlpito.

El documental también aborda el viaje que llevó a Bergoglio a la elección papal, un tramo narrado en buena medida en primera persona por su protagonista. No busca presentar testimonios elogiosos ni acumular revelaciones, sino poner en perspectiva los ideales que sostuvo a lo largo de su recorrido.

Ficha técnica y salas de Recen por mí

Recen por mí: La historia de Francisco es un documental de Argentina y Ciudad del Vaticano, realizado en 2025, con una duración de 110 minutos. La dirección es de Facundo Bartucci y el protagonista es Jorge Bergoglio. Calificación: Buena.

La película se exhibe en Cinemark Abasto, Unicenter y Quilmes; Cinépolis Avellaneda, Luján y Recoleta; y Showcase Belgrano, Norcenter, Haedo y Quilmes.