El bailarín y coreógrafo estrenará junto a Pablo Calvo una propuesta en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. La obra combina danza, música y una invitación al público para sumarse al baile.

Tras destacarse como bailarín en Manon, el artista Jiva Velázquez asumirá un nuevo rol en el Teatro Colón: presentará como coreógrafo y director Manual del brindis, una creación compartida con Pablo Calvo que tendrá lugar en el Centro de Experimentación del Teatro Colón.

La propuesta reunirá a bailarines del Colón, actores y espectadores en una experiencia que comenzará con una obra y continuará con una invitación a bailar. El proyecto fue concebido como un cierre de temporada para el espacio, con la intención de combinar contenido artístico y celebración.

Cómo nació Manual del brindis en el Centro de Experimentación

Velázquez contó que, en un primer momento, iba a participar en una experiencia de varias horas sobre La tempestad, de William Shakespeare, impulsada por Martín Bauer, director del CETC. Su tarea iba a ser seleccionar y pasar música como DJ, una actividad vinculada con su formación en ese campo. Cuando el proyecto cambió de fecha y coincidió con la última función de Manon, Bauer le propuso pensar un cierre de temporada.

La idea inicial planteaba una obra que derivara en una fiesta. Para encontrar el tono, Velázquez buscó referencias y recordó videos del grupo musical Blue Man Group, en los que el público termina bailando y participa de una meditación guiada que adquiere un matiz irónico. El desafío, explicó, era lograr que el paso de la obra a la celebración no se sintiera forzado.

Una creación entre la danza, la música y el público

El proceso de creación demandó dos meses. Durante ese período, Velázquez también bailaba en Principio de éxtasis, coreografía del español Goyo Montero inspirada en Jorge Luis Borges, y ensayaba Manon. Por eso convocó a Pablo Calvo, con quien ya había trabajado en los Talleres Coreográficos del Teatro Colón.

Calvo, formado en el curso de varones de la carrera de danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y proveniente de una familia de actores, acercó una nota sobre los bailes de carnaval realizados en la sala principal del teatro en 1936 y 1937. A partir de ese material, escribió un texto mientras Velázquez se ocupó de la coreografía.

La obra toma como referencia aquella época, en la que se bailaban vals, foxtrot y tango, pero propone otros sonidos, entre ellos el funk. Para interpretarla, Velázquez convocó a dos bailarines del Colón: el cubano José González Borges y el anglo-brasileño Nicolás Pereira Da Silva.

El público podrá bailar después de la función

La pieza dura media hora. Al terminar, una figura similar a un locutor invitará a los asistentes a levantarse y bailar, primero con indicaciones sencillas. Velázquez estará a cargo de la música como DJ, con una selección de sonidos disco, funk y electrónicos. El baile podría extenderse alrededor de una hora, según cuánto dure la participación del público.

El coreógrafo señaló que no busca un volumen excesivo y expresó su preocupación por los niveles de sonido que se alcanzan en algunos espacios. También explicó que espera que la primera parte, con una presencia importante de danza, despierte en los espectadores las ganas de bailar.

Velázquez describió el baile como una actividad liberadora y dijo que le interesa la energía celebratoria que encuentra en algunos lugares donde se baila salsa. En contraste, cuestionó los espacios en los que, según su mirada, la salida se centra en tomar tragos y buscar una pareja. Manual del brindis, aclaró, es un experimento cuya respuesta dependerá del público, aunque su propósito principal es promover la unión y el festejo al cierre de un año difícil.

De Manon a la coreografía contemporánea

En Manon, Velázquez interpretó a Lescaut. El coreógrafo repositor Robert Tewsley insistió en que las escenas tuvieran un carácter humano y evitó los pasajes líricos o de pantomima de ballet. Para el solo del personaje borracho, sin embargo, le permitió trabajar desde un lenguaje más contemporáneo, siempre que respetara la música. Velázquez contó que uno de sus mayores desafíos fue evitar una representación bufonesca y estereotipada.

El artista explicó que el ballet clásico tiene reglas claras sobre lo que está bien y lo que está mal, aunque afirmó que bailar ese repertorio le da mucho placer. Cuando tiene la oportunidad de crear, en cambio, busca explorar otros mundos. En esa búsqueda también se inscribe el dúo con el que obtuvo el primer premio del Taller Coreográfico del Teatro Colón en 2024, creado junto a los bailarines contemporáneos Ariana Chicco y Vicente Manzoni.

Velázquez señaló que su trabajo coreográfico depende en buena medida de los intérpretes y de sus cualidades de movimiento. En el caso de Chicco y Manzoni, destacó la plasticidad de sus movimientos, un rasgo que quiso aprovechar durante el proceso creativo.