Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La información que circula sobre un supuesto certificado de defunción del actor de Star Trek y X-Men no cuenta con una confirmación fiable. Patrick Stewart, nacido en 1940, es reconocido por sus papeles como Jean-Luc Picard y el Profesor X.

La versión que afirma que Patrick Stewart murió el 28 de octubre en Los Ángeles y que su certificado de defunción consignó un paro cardiopulmonar y demencia con cuerpos de Lewy no está respaldada por una confirmación fiable. Por ese motivo, no corresponde presentar como ciertos esos datos ni atribuirle al actor una causa de muerte.

La información sobre Patrick Stewart no está confirmada

El texto que difundió esa versión también sostiene que los restos del intérprete fueron sometidos a hidrólisis alcalina, un procedimiento conocido como cremación con agua. Sin embargo, ese detalle forma parte de la misma información no verificada y no debe publicarse como un hecho confirmado.

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Durante una carrera de varias décadas trabajó en teatro, cine y televisión, y alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek y al Profesor X en las películas de X-Men.

La trayectoria del actor en el teatro y la pantalla

De acuerdo con su biografía, Stewart dejó el colegio a los 15 años y comenzó a actuar en obras locales. Más adelante se presentó con una versión de Cyrano de Bergerac en el Teatro Real de Bristol y se incorporó a la Royal Shakespeare Company.

Su recorrido incluyó escenarios de Londres y Broadway, además de producciones de cine y televisión. Interpretó a Picard en Star Trek: The Next Generation, emitida entre 1987 y 1994, y llevó al cine al Profesor X en la saga X-Men.

La versión original también menciona una próxima aparición en Avengers: Doomsday y un supuesto comunicado familiar sobre su fallecimiento. Al no contar con confirmación fiable, esos datos no permiten sostener que Stewart haya muerto ni que padeciera las enfermedades mencionadas.