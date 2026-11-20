En Otra oportunidad, Marcelo Birmajer construye una escena a bordo de un avión: un pasajero escucha la conversación entre dos amigas y descubre la particular estrategia de un hombre para conquistar a una mujer.

Antes de llegar al mostrador, el narrador se promete que esta vez pedirá un asiento de pasillo. Sin embargo, el cansancio y el equipaje hacen que vuelva a aceptar el lugar que le asignan: una ventanilla, junto a dos mujeres que conversan durante un vuelo de tres horas y media.

Mientras calcula cuántas veces tendrá que pedir permiso para ir al baño, escucha la charla de Helena, rubia y divorciada, y Maité, morocha y casada desde hace quince años. Helena relata los avances de una primera cita con Enrique, un hombre de 52 años al que al principio había considerado demasiado mayor.

Una primera cita y un documental sobre el bacilo de Koch

Helena cuenta que Enrique es asesor médico de una empresa de salud y que, durante aquella primera salida, un joven se acercó a felicitarlo por un documental sobre el bacilo de Koch. El gesto la conquistó. Maité escucha y la acompaña, aunque algunos comentarios dejan entrever que ya había oído esa historia.

Después de la cita, Enrique le envió el documental, realizado con inteligencia artificial. Helena admite que no lo entendió y que no le gustaron las imágenes de Robert Koch ni la representación del bacilo, pero le dijo a Enrique que el trabajo le había encantado. La película, según le aseguró él, la había hecho por su cuenta.

La conversación sigue con la presentación de la familia de Enrique: su madre, su padre y sus hermanos, Nicolás y Valeria. Sin embargo, durante una de las visitas de Enrique a la casa de Helena, ella vuelve a encontrarse con el joven que lo había felicitado en la primera cita. Esta vez, el muchacho lo mira con incomodidad y Enrique aparenta no reconocerlo.

La mentira de Enrique y la verdad sobre su entorno

Helena le pregunta por qué niega conocerlo. Le recuerda que se divorció de su anterior marido porque lo consideraba “falso” y que no puede aceptar la mentira. Enrique termina confesando: antes de la primera cita, se había sentido inseguro al verla en fotos y quería asegurarse otra oportunidad con ella.

Primero dice que le pidió ayuda al hijo de un amigo, pero luego corrige su versión: “No, no el hijo de un amigo, le pagué a un actor; si te voy a decir la verdad, te la digo. Para que me felicitara por mi documental”. Helena reconoce que la maniobra fue “muy trucha”, aunque también confiesa que se sintió halagada porque, según interpreta, Enrique lo hizo por ella.

“La verdad, amiga, me sentí halagada. Qué querés que te diga. Sí, es muy trucho lo que hizo. Pero lo hizo por mí, ¿entendés?”

La revelación no termina ahí. Helena descubre que la supuesta familia de Enrique está formada por actores vocacionales que se acompañan para distintos trabajos y que él también participa de esa compañía. Además, no es asesor de la empresa de salud y el departamento en el que vive no es suyo. El documental, en cambio, sí lo hizo él.

Una propuesta inesperada antes de abrir la farmacia

Antes de contarle a Maité lo más importante, Helena anuncia que Enrique le hizo una propuesta justo antes de la inauguración de una nueva sucursal de su farmacia. El hombre le preguntó: “¿Por qué no nos casamos?”.

En ese momento, el pasajero decide interrumpir la conversación para ir al baño. Las dos mujeres lo miran con evidente antipatía, pero él pasa como puede. Al regresar, resuelve que ya escuchó más de lo necesario y encuentra a sus compañeras de vuelo especulando.