Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Los Beatles subieron este jueves un nuevo videoclip de su canción In my life (1965) protagonizado por Owen Cooper, el actor de la exitosa serie Adolescencia, con Liverpool como telón de fondo. Esta nueva versión del tema del cuarteto de John Lennon, Paul McCartney, George Harriso

Los Beatles subieron este jueves un nuevo videoclip de su canción In my life (1965) protagonizado por Owen Cooper, el actor de la exitosa serie Adolescencia, con Liverpool como telón de fondo. Esta nueva versión del tema del cuarteto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, forma parte de la edición especial, y ampliada, de Rubber Soul, álbum publicado en 1965.

El videoclip, encabezado por Cooper, ¿como un quinto Beatle?, está dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu y cuenta una historia de amor a través de un instrumento y unas cuantas generaciones. Las imágenes recorren algunos de los monumentos más emblemáticos de Liverpool y no faltan locaciones propias de la ciudad como Strawberry Fields.

Pocas opiniones en contra. Dijo uno: Con todas las posibilidades que ofrece la IA, ¿producir esto? ¿Por qué no recrear a la banda interpretando la canción?

Pero en general, posteos que van en esta línea: Mi hermana menor lo conoce por Adolescencia y ahora está escuchando Rubber Soul en loop por culpa de este video. Misión cumplida.

El joven actor inglés de 16 años alcanzó reconocimiento internacional con su debut actoral como el díscolo protagonista de la serie Adolescencia. Dice, pese a su corta edad, ser admirador confeso del cuarteto de Liverpool. "En palabras de John Lennon: no conseguirás nada si no tenés la visión de imaginarlo. Así que solo necesitás tres cosas para ser exitoso: una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a los Beatles", dijo Cooper.

In my life es una de las mejores canciones para mostrar los estilos de composición de Lennon y McCartney. La letra es típicamente de John. La música tiene la cadencia clásica de Paul. Según Lennon, las raíces de la canción se pueden encontrar cuando el periodista inglés Kenneth Akksop le hizo una observación de que debería escribir canciones sobre de su infancia.

La versión original de la letra en realidad estaba basada en el camino que hacía colectivo que tomaba en Liverpool, nombrando varios sitios que veía por la ventanilla, incluyendo Penny Lane y Strawberry Fields. Con su habitual flema inglesa, John decía: "Era la versión más aburrida del viaje en colectivo que hice en mis vacaciones. Muy pocas líneas originales quedaron.

Cooper, que pegó el estirón en los últimos meses, aparece en un rol tierno y melancólico, muy en sintonía con esos personajes del cine mudo. El videoclip llega después de que Apple Corps, la empresa que gestiona los proyectos creativos de The Beatles, anunció que inaugurará -en 2028- una nueva sede en Liverpool para The Beatles Story, el museo dedicado a la banda.

También abrirá al público el próximo año en Londres la nueva experiencia de The Beatles en el edificio del número 3 de Saville Row, cuya famosa terraza fue testigo de la última actuación pública de la banda, el 30 de enero de 1969.

Fuente Agencia EFE

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