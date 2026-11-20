Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 4 min de lectura

La agenda del viernes 20 al lunes 23 incluye recitales de artistas locales e internacionales, festivales, propuestas de tango y música clásica. Hay opciones en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses, con entradas desde 27.000 pesos.

El fin de semana largo ofrece una amplia agenda de recitales y propuestas musicales en Buenos Aires y sus alrededores. Del viernes 20 al lunes 23 habrá shows de rock, folklore, tango, música latinoamericana y clásica, además de festivales con artistas consagrados y nuevas figuras.

Entre las opciones se destacan el encuentro de David Lebón y Pedro Aznar con canciones de Serú Girán, la primera edición de República Folklore y el concierto de piano de Egberto Gismonti en el Teatro Colón.

Recitales de rock y música popular en Buenos Aires

Abel Pintos repasará canciones que hace tiempo no interpreta, junto con sus clásicos y composiciones recientes. Se presentará el viernes a las 20.30 en el Gran Rex, Corrientes 857. Las entradas cuestan desde 70.000 pesos.

Las Pastillas del Abuelo recorrerán su trayectoria de más de dos décadas en dos funciones, el viernes y el sábado a las 20, en el Movistar Arena, Humboldt 450. Los tickets parten de 90.000 pesos.

El viernes a las 20, Kapanga celebrará sus 30 años de carrera con un show que repasará canciones de distintas generaciones. La cita será en C Art Media, Corrientes 6271, con entradas a 50.000 pesos.

También el viernes, a las 21, la orquesta típica Fernández Fierro festejará los 22 años del Club Atlético Fernández Fierro con un recorrido por sus discos. El concierto será en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772, y las entradas cuestan 27.000 pesos.

Folklore, tango y música latinoamericana

El sábado y el domingo, desde las 12, se realizará la primera edición de República Folklore en el Parque de la Ciudad, Francisco Fernández de la Cruz 4000. El festival tendrá cuatro escenarios, llamados Macro, Personal, Pampa y La Pulpeña, y reunirá a 52 artistas.

La programación incluye a La Sole, que actuará las dos noches, Cazzu, Chaqueño Palavecino, Orozco-Barrientos, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Dúo Coplanacu, Los Tekis, La Bruja Salguero y Nati Pastorutti. Las entradas cuestan 180.000 pesos; el abono para las dos jornadas también figura a 180.000 pesos.

El sábado a las 17, el pianista y compositor Egberto Gismonti presentará Ofrenda, un concierto solista que reúne elementos de la música erudita y popular. Será en el Teatro Colón, Libertad 621, con localidades desde 50.000 pesos.

La cantante portuguesa Maria Joao presentará Abundancia, su último álbum, en el que retoma sus raíces de Portugal y Mozambique. La acompañarán Joao Farinha en teclados y Texito Langa en percusión. Habrá funciones el sábado a las 20 y a las 22 en Bebop, Uriarte 1658, con entradas desde 38.000 pesos.

También el sábado, a las 21, Maggie Cullen presentará Latinpeña en La Trastienda, Balcarce 460. El espectáculo celebrará el Día de la Música y su disco Décimas, con clásicos del cancionero latinoamericano, invitados y sorpresas. Las entradas cuestan desde 40.000 pesos.

El dúo de Dolores Solá y Acho Estol, La Chicana, celebrará sus 30 años con un repaso por su trayectoria y su aporte al tango contemporáneo. El show será el viernes a las 21 en Torquato Tasso, Defensa 1575, con entradas a 35.000 pesos.

Sofía Viola festejará sus 20 años de carrera con un concierto dedicado a canciones enraizadas en la música latinoamericana. La presentación está anunciada para el viernes a las 23.

Rock nacional e internacional: shows del viernes al domingo

El guitarrista Skay Beilinson tocará junto con Los Fakires el sábado a las 21 en el estadio de Quilmes, Vicente López y Esquiú. Además de sus clásicos, estrenará en vivo Rebelión en la jaula, Jaque al rey, Las catacumbas del cielo y Nube de paso. Las entradas cuestan desde 60.000 pesos.

La banda uruguaya No Te Va a Gustar presentará Florece el caos, su último álbum, el sábado a las 20 en el Club Alemán, 9 de Julio 6200, Villa Ballester. Los tickets parten de 80.000 pesos.

El ciclo Noches Capitales reunirá a La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati el sábado desde las 19 en el Hipódromo de La Plata, ubicado en avenida 44 y calle 115. Las entradas cuestan desde 70.000 pesos.

El sábado a las 20, la banda canadiense de post rock Godspeed You! Black Emperor llegará a C Art Media, Corrientes 6271, como parte de su gira Liberation Fall Of 26. El septeto combinará clásicos de sus ocho discos con canciones más recientes. Las entradas cuestan desde 85.000 pesos.

Miguel Mateos presentará Los tres reinos, su primera ópera rock, el sábado a las 20.30 en el Gran Rex, Corrientes 857. Con Cristina Banegas como narradora, estará acompañado por Antonella Cirillo, Federico Salles y una orquesta de 30 músicos. Las entradas parten de 45.000 pesos.

El domingo a las 20, David Lebón y Pedro Aznar presentarán un espectáculo con buena parte del repertorio de Serú Girán y canciones de sus carreras solistas. El show será en el Movistar Arena, Humboldt 450, con entradas desde 65.000 pesos.

Ese mismo día, a las 21, Los Espíritus presentarán el volumen II del aniversario de su primer disco, publicado en 2014. El repertorio incluirá Camina, canción lanzada en 2025, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Las entradas cuestan 35.000 pesos.

La agenda reúne propuestas para distintos públicos y estilos, desde festivales de gran formato hasta conciertos en salas porteñas. Los horarios, las sedes y los valores de las entradas corresponden a la información disponible para cada espectáculo.