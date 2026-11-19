Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El actor y productor nació en Queens, Nueva York, y creció en una familia de artistas con raíces inmigrantes. Su madre, Lilian Keller, fue actriz, y su padre, Leibele Schwartz, se destacó como cantante.

Adrián Suar nació el 25 de marzo de 1968 en Queens, Nueva York, con el nombre de Adrián Kirzner Schwartz. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, creció en una familia marcada por la inmigración y el vínculo con la música y la actuación.

Sus padres fueron Lilian Keller y Leibele Kirzner, una pareja de inmigrantes judíos que llegó a Estados Unidos antes de radicarse definitivamente en Argentina. Suar pasó parte de su infancia y adolescencia junto a sus hermanos Paul, Sabrina y Jeffrey Kirzner; este último vive actualmente en el exterior.

La infancia de Adrián Suar y sus comienzos en televisión

Tras regresar con su familia a Buenos Aires, Suar cursó sus estudios secundarios en la Escuela Nº 5 Bartolomé Mitre. Su acercamiento a la actuación comenzó desde muy joven, en un entorno familiar donde las expresiones artísticas tenían un lugar central.

En 1983 debutó en televisión con la telenovela Pelito. Ese trabajo marcó el inicio de una carrera que luego se extendió a la producción ejecutiva y a la dirección de programación, además de su actividad como empresario.

Quiénes son los padres de Adrián Suar

La madre de Suar, Lilian Keller, fue actriz y trabajó en teatro, televisión y espectáculos musicales. Su trayectoria le dio al futuro actor una referencia cercana del mundo artístico e influyó en el desarrollo de su vocación.

Su padre, conocido artísticamente como Leibele Schwartz, fue cantante lírico y popular, y también alcanzó reconocimiento en la música religiosa judía. La familia atravesó una pérdida temprana cuando Lilian quedó viuda. Tiempo después, ella formó una nueva pareja con Suárez, a quien conoció una noche en el teatro Gran Rex.

Leibele Schwartz y su trayectoria musical

Yehuda Kirzner Schwartz, conocido como Leibele Schwartz, nació el 22 de marzo de 1933. Su vocación musical apareció durante la infancia: ofreció su primer recital a los ocho años y, una década después, debutó como actor y cantante en Nace una bandera.

En esa obra compartió escenario con Berta Guershtein y Jacob Ben Ami, dos referentes del teatro judío en Argentina. Con el tiempo, consolidó una carrera como cantante popular y litúrgico.

Uno de sus principales reconocimientos estuvo ligado a su trabajo como jazan, la figura de la comunidad judía que guía las ceremonias e interpreta los cantos litúrgicos. Su voz lo convirtió en un nombre destacado de esa tradición musical.

La influencia de Lilian Keller en la carrera de Suar

Además de su labor en teatro y televisión, Keller participó en espectáculos musicales. Su actividad profesional acercó a Adrián al mundo de la actuación desde la infancia, aunque él luego construyó un recorrido propio como actor, productor y empresario.

La historia familiar de Suar permite conocer otra dimensión de su trayectoria: sus raíces están ligadas a dos figuras que, desde disciplinas distintas, encontraron su lugar en la cultura y el espectáculo.